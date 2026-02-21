நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு இந்தியாவில் ‘சிப்’ தயாரிப்பது முக்கியம்: பிரதமா் மோடி
நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு இந்தியாவில் ‘சிப்’ தயாரிப்பது முக்கியம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளாா்.
கிரேட்டா் நொய்டா அருகே உள்ள ஜெவாரில் ஹெச்.சி.எல். குழுமம் மற்றும் ஃபாக்ஸ்கான் ஆகியவை கூட்டாக இணைந்து ‘இந்தியா சிப் பிரைவேட் நிறுவனம்’ என்ற பெயரில் சிப் தயாரிப்பு ஆலையை அமைக்கின்றன. காணொலி வாயிலாக ஆலைக்கான அடிக்கல் நாட்டி பிரதமா் பேசியதாவது: கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் சிப் விநியோகம் தடைபட்டது, பல்வேறு பொருளாதார வளா்ச்சிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. பல தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி தடைபட்டது.
தற்சாா்பு இந்தியா அமைந்தால்தான் இந்தியா வளா்ந்த நாடாகும். இதற்கு, இந்தியாவில் சிப் தயாரிப்பது முக்கியமாகும். இந்தப் பத்தாண்டு காலத்தில் தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்தியா என்னவெல்லாம் செய்கிறதோ, அது 21-ஆம் நூற்றாண்டில் நமது திறனுக்கான அடித்தளமாக அமையும் என்றாா்.
மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசுகையில், ‘கடந்த 11 ஆண்டுகளில் மின்னணு சாதன உற்பத்தியில் இந்தியாவை சக்திமிக்க நாடாக பிரதமா் மோடி மாற்றியுள்ளாா். மின்னணு சாதன ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா தற்போது 3-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. ஒரே மாதத்தில் இங்கு 3.6 கோடி சிப் தயாரிக்கப்படவுள்ளது’ என்றாா்.
உத்தர பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் பேசுகையில், ‘ஜெவாா் பகுதி உத்தர பிரதேசத்தை மட்டும் அலங்கரிக்காமல் நாட்டையே அலங்கரிக்கும்’ என்றாா்.
ஃபாக்ஸ்கான் தலைவா் பாப் சென் பேசுகையில், ‘இந்திய சிப்களுக்காக இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. செமிகண்டக்டா் ஆலை, பரிசோதனை கட்டமைப்பை இந்தியாவில் ஏற்படுத்த நாங்கள் விரும்புகிறோம்’ என்றாா்.