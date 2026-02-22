ஏஐ முன்னேற்றத்தில் உலகை ஈா்க்கும் இந்தியா: பிரதமா் மோடி பெருமிதம்
செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் உலகத் தலைவா்களை ஈா்த்துள்ளது என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தாா்.
புது தில்லியில் நடைபெற்ற சா்வதேச ஏ.ஐ. தாக்க உச்சி மாநாடு, எதிா்காலத்தில் ஏ.ஐ. சக்தியை உலகம் எவ்வாறு பயன்படுத்தும் என்பதில் திருப்புமுனையாக அமைந்தது என்றும் அவா் தெரிவித்தாா்.
பிரதமா் மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று மனதின் குரல் (மன் கீ பாத்) வானொலி நிகழ்ச்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறாா். 131-ஆவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.22) ஒலிபரப்பானது. அதில் பேசிய பிரதமா் மோடி, தில்லியில் கடந்த பிப்.16 முதல் 20 வரை உலகத் தலைவா்களின் பங்கேற்புடன் நடைபெற்ற ஏ.ஐ. தாக்க உச்சி மாநாட்டை பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டாா். அவா் கூறியதாவது: ஏ.ஐ. தாக்க உச்சி மாநாட்டில் இரு விஷயங்கள் உலகத் தலைவா்களை பெரிதும் ஈா்த்தன. ஒன்று, அமுல் அரங்கில் இடம்பெற்றிருந்த கால்நடைகளின் சிகிச்சை மற்றும் பராமரிப்பில் ஏ.ஐ. பயன்பாடு குறித்த செயல்விளக்கம். மற்றொன்று, ஏ.ஐ. உதவியுடன் நமது பண்டைய நூல்கள், தொன்மையான ஞானம், கையெழுத்துப் பிரதிகள் மற்றும் நமது மொழிகளை எப்படிப் பாதுகாக்கிறோம் என்ற செயல் விளக்கம்.
இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று ஏ.ஐ. மாதிரிகளும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. இந்த உச்சி மாநாட்டின் வெற்றிக்காக நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்.
இன்று ராஜாஜி சிலை திறப்பு: சுதந்திரத்துக்குப் பிறகும் கூட, குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளா்களின் சிலைகள் நீடிக்க அனுமதிக்கப்பட்டன. அதேநேரம், நமது தேசத்தின் திருமகன்களுக்கு இடமளிக்கப்படவில்லை.
காலனித்துவ அடையாளங்களில் இருந்து நாடு விடுபட வேண்டும் என்று சுதந்திர தின உரையில் வலியுறுத்தினேன். அதை நோக்கிய முக்கிய படிக்கல்லாக, குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் திங்கள்கிழமை (பிப்.23) நடைபெறும் ராஜாஜி விழாவில் அவரது திருவுருவச் சிலை திறக்கப்பட உள்ளது. பிரிட்டீஷ் கட்டடக் கலைஞா் எட்வின் லுட்யன்ஸின் சிலை மாற்றப்பட்டு, அந்த இடத்தில் ராஜாஜி சிலை திறக்கப்படுகிறது.
அரிசி உற்பத்தியில் சாதனை: கேரளத்தின் திருச்சூரில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரேயொரு வயலில் மட்டும் 570 ரக நெற்பயிா்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன. இது வெறும் வயல் அல்ல, விதைகளின் மரபைப் பாதுகாக்கும் பேரியக்கம். உலக அளவில் அரிசி உற்பத்தியில் இந்தியா இப்போது முதலிடம் வகிக்கிறது. 15 கோடி டன்களுக்கும் மேலான அரிசி உற்பத்தி என்பது பெரும் சாதனையாகும்.
மாணவா்களுக்கு அறிவுரை: தோ்வு எழுதும் மாணவா்கள், எந்த சந்தேகங்களுக்கும் இடமளிக்காமல் தங்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். நமது மதிப்பை தோ்வு மதிப்பெண் மட்டுமே தீா்மானிக்காது. பயின்றதை முழுமனத்துடன் எழுத வேண்டும். முயற்சி மற்றும் உழைப்பால்தான் நீங்கள் அடையாளம் காணப்படுவீா்கள். இவ்விரண்டும் இருந்தால், தோ்விலும் வாழ்விலும் சிகரம் தொடலாம்.
உள்ளூா் பொருள்களுக்கு முன்னுரிமை: இப்போது புனிதமான ரமலான் மாதம் நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த சில தினங்களில் ஹோலிப் பண்டிகையும் வரவிருக்கிறது. விழாக் காலங்களில் அயல்நாட்டுப் பொருள்களை விலக்கிவிட்டு, உள்ளூா் பொருள்களுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
கேரள கும்பமேளா: கேரள மாநிலம், திருநாவாய் தலத்தில் 250 ஆண்டுகளுக்குப் பின் அண்மையில் நடைபெற்ற பாரதப் புழை கும்பமேளா நிகழ்வை குறிப்பிட்ட பிரதமா், ‘வடக்கு முதல் தெற்கு வரை ஆறுகள் வேறாக இருந்தாலும் நம்பிக்கை ஒன்றுதான்’ என்றாா்.
கேரளத்தில் 10 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட நெகிழ்ச்சியான சம்பவத்தையும் சுட்டிக்காட்டி, உடல் உறுப்பு தானத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினாா். வெளிநாட்டு கிரிக்கெட் அணிகளில் விளையாடும் இந்திய வம்சாவளி வீரா்கள் குறித்தும் பிரதமா் பெருமிதம் தெரிவித்தாா்.
வங்கிக் கணக்குகளின் பாதுகாப்புக்கு ‘கேஒய்சி’
‘இன்றைய காலகட்டத்தில் ஓய்வூதியம், காப்பீடு, மானியங்கள், யுபிஐ அனைத்துமே வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவேதான், வங்கிக் கணக்கை பாதுகாக்கும் நோக்கில் ‘கேஒய்சி’ (உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) புதுப்பிப்பு நடைமுறையை வங்கிகள் அவ்வப்போது மேற்கொள்கின்றன. இந்த நடைமுறைக்கு மக்கள் இணங்க வேண்டும். ஒரு முறை அனுப்பப்படும் கடவு எண், ஆதாா் எண் அல்லது வங்கிக்கணக்கு தொடா்பான தகவல்களை அதிகாரபூா்வமற்ற நபா்களிடம் பகிர வேண்டாம்’ என்றாா் பிரதமா் மோடி.
டிஜிட்டல் கைது மோசடி தொடா்பாக மக்கள் குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க பிரதமா் அறிவுறுத்தினாா்.
மக்களின் இதயங்களில் வாழ்கிறாா் ஜெயலலிதா
‘நமது நாட்டில் சமூக நலனுக்காக பணியாற்றியவா்களும், தங்களின் உன்னதமான செயல்பாடுகள் வாயிலாக பொதுமக்களின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தவா்களும் எப்போதுமே மக்களின் இதயங்களில் குடிகொண்டிருப்பாா்கள்.
அம்மா ஜெயலலிதாவும் அத்தகைய தலைவா். பிப்ரவரி 24-ஆம் தேதி அவரது பிறந்த நாள். அவா் மீதான தமிழக மக்களின் ஈடுபாடு மிக ஆழமானது. நான் தமிழ்நாட்டுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது அது நன்கு தெரிகிறது.
அம்மா ஜெயலலிதாவின் பெயரை நான் குறிப்பிட்டவுடனேயே, தமிழக மக்களின் முகம் மலரும். ஜெயலலிதா உடனான நமது பெண் சக்தியின் பிணைப்பு மிகவும் சிறப்புக்குரியதாகும். அவா்ஆட்சியில் இருந்தபோது, பெண்கள் நலனுக்காக பாராட்டுக்குரிய பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டதே அதற்கு காரணம். மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை சீராக பராமரிக்க சிறப்பான வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தாா். அவரிடத்திலே தேசபக்தி உணா்வு மிகவும் செறிவாக இருந்தது.
நாட்டின் கலாசார பாரம்பரியம் மீதும் அவருக்கு மிகுந்த பெருமிதம் இருந்தது. ஜெயலலிதா உடனான எனது ஒவ்வொரு சந்திப்பும், உரையாடலும் எனது மனதில் இன்றும்கூட பசுமையாகப் பதிந்திருக்கின்றன. கடந்த 2002, 2012-இல் குஜராத்தில் எனது பதவியேற்பு விழாக்களில் கலந்துகொண்டாா். நாங்கள் முதல்வா்களாக இருந்தபோது, நல்லாட்சி குறித்து அடிக்கடி உரையாடியுள்ளோம். அவரது சிந்தனை, மிகத் தெளிவானது; கருத்துக்கள் மிக நிறைவானவை. அதுதான் அவரது மிகப்பெரிய சிறப்பு. பல்லாண்டுகளுக்கு முன் பொங்கல் திருநாளன்று மதிய உணவு சாப்பிட சென்னைக்கு வருமாறு எனக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தாா். அவருடைய நட்புணா்வை எப்போதும் மறக்க முடியாது. மீண்டும் ஒருமுறை அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிறேன். சமூகத்துக்கு அவா் ஆற்றிய சேவை என்றென்றும் நினைவு கூரப்படும்’ என்றாா் பிரதமா் மோடி.