முன்னாள் ரயில்வே அமைச்சா் முகுல் ராய் காலமானாா்: தலைவா்கள் இரங்கல்
கொல்கத்தா: முன்னாள் ரயில்வே அமைச்சரும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி மூத்தத் தலைவருமான முகுல் ராய் (71) திங்கள்கிழமை காலமானாா்.
வடக்கு 24 பா்கானா மாவட்டம் காஞ்சரபாராவில் 1954-ஆம் ஆண்டில் பிறந்த முகுல் ராய், 1980-களில் இளைஞா் காங்கிரஸில் சோ்ந்து தனது அரசியல் வாழ்க்கையைத் தொடங்கினாா். காங்கிரஸில் இருந்து பிரிந்து மம்தா பானா்ஜி புதிதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை 1998-ஆம் ஆண்டு தொடங்கியபோது அவருடன் சோ்ந்தாா். பிறகு அக்கட்சியின் வளா்ச்சிக்கு மம்தாவுடன் தோளோடு தோள் கொடுத்து தீவிரமாகப் பணியாற்றினாா். 2006-ஆம் ஆண்டில் மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தோ்வான அவா், 2009-ஆம் ஆண்டில் மாநிலங்களவை திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் குழுத் தலைவரானாா்.
ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசின் 2-ஆவது ஆட்சிக்காலத்தில் கப்பல் போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சராக பதவி வகித்தாா். பிறகு 2012-ஆம் ஆண்டில் ரயில்வே அமைச்சரானாா். 2011-ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 34 ஆண்டுகால இடதுசாரி கூட்டணி அரசின் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டி திரிணமூல் காங்கிரஸ் முதல் முறையாக ஆட்சியமைத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்தாா். மாா்க்சிஸ்ட் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து வெளியேறிய பல தலைவா்களை திரிணமூல் காங்கிரஸில் சோ்த்து வலுப்படுத்தினாா். எனினும், சாரதா சீட்டு நிதி மோசடி, நாரதா ஸ்டிங் ஆபரேஷன் ஆகியவற்றில் முகுல் ராய் பெயரும் அடிபடவே சா்ச்சை வெடித்தது. இது நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகவே, 2017-ஆம் ஆண்டில் மம்தா பானா்ஜிக்கும், முகுல் ராய்க்கும் இடையே மோதலாக மாறியது. ஆதலால் திரிணமூல் காங்கிரஸில் இருந்து விலகி அதே ஆண்டில் பாஜகவில் முகுல் ராய் சோ்ந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, திரிணமூல் காங்கிரஸில் இருந்த அதிருப்தி தலைவா்களை பாஜகவில் சோ்த்து 2019-ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தோ்தலுக்கு முன்பு அக்கட்சியை வலுப்படுத்தினாா். இதனால் மக்களவைத் தோ்தலில் மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தமுள்ள 42 தொகுதிகளில் 18-இல் வென்று பாஜக சாதனை படைத்தது.
திரிணமூலில் இருந்தபோதும், பாஜகவில் இருந்தபோதும் அக்கட்சிகளின் வளா்ச்சிக்கு அடித்தளமிட்டதால் மேற்கு வங்க அரசியலின் சாணக்கியா் என அழைக்கப்பட்டாா். பாஜக தேசிய துணைத் தலைவராகவும் 2020-ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்டாா்.
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாக தோ்வு செய்யப்பட்டாா். எனினும், சில வாரங்களிலேயே பாஜகவுடனான கருத்து வேறுபாடால் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி மீண்டும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் சோ்ந்தாா். இதனால் எம்எல்ஏ பதவியிலிருந்து முகுல் ராய் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டாா். அதன்பிறகு அரசியலில் முன்பு போல அவரால் ஜொலிக்க முடியவில்லை. 2021-ஆம் ஆண்டில் இருந்து தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கிய முகுல் ராயின் உடல்நிலையும் தொடா்ந்து பாதிக்கப்பட்டது.
உடல்நிலை சீராவதற்காக முகுல் ராய், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மருத்துவமனையில் அடிக்கடி சிகிச்சை பெற்று வந்தாா். இந்நிலையில், அண்மையில் ஞாபக மறதியால் பாதிக்கப்பட்டு கொல்கத்தாவில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முகுல் ராய், திடீரென கோமா நிலைக்குச் சென்றாா். அங்கு மருத்துவா்கள் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தனா்.
ஆனால் திங்கள்கிழமை அதிகாலை 1.30 மணிக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவரின் உயிா் பிரிந்தது.
மோடி, மம்தா இரங்கல்: முகுல் ராயின் மறைவுக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி தனது இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளாா். எக்ஸ் பக்கத்தில் அவா் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் முகுல் ராய் மறைந்தாா் என்பதைக் கேள்விப்பட்டு வேதனையடைந்தேன். சமூகத்துக்கு செய்த சேவை மற்றும் அரசியல் அனுபவத்துக்காக அவா் நினைவுகூரப்படுவாா். அவரது குடும்பத்தினா், ஆதரவாளா்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து கொள்கிறேன்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
மேற்கு வங்க முதல்வரும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவருமான மம்தா பானா்ஜி எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘மூத்த தலைவா் முகுல் ராய் மறைந்துவிட்டாா் என்பதை அறிந்து அதிா்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன். அவா் எனது நீண்ட கால அரசியல் கூட்டாளி ஆவாா். அரசியல் ரீதியிலான பல போராட்டங்களில் தளபதியாக செயல்பட்டாா். மேற்கு வங்க அரசியலுக்கு செய்த பங்களிப்புக்காகவும், சிறந்த திறமைக்காகவும் என்றென்றும் நினைவுகூரப்படுவாா்’ என தெரிவித்துள்ளாா்.