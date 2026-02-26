Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
இந்தியா

ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0 : லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜேஷ் புஷ்கர்

ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை தொடர்வதாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜேஷ் புஷ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

News image
ஆபரேஷன் சிந்தூர்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 4:22 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை தொடர்வதாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜேஷ் புஷ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாபின் பதான்கோட்டில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜேஷ் புஷ்கர் பேசுகையில், "ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு வலுவான செய்தி வழங்கப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கை வெறும் மிகச்சிறிய முன்னோட்டம்தான்.

வெறும் 4 நாள்களில், அவர்கள் மண்டியிட வைக்கப்பட்டு, போரை நிறுத்துமாறு எங்கள் ராணுவ நடவடிக்கைகளின் பொது இயக்குநரிடம் பேசச் சொன்னார்கள். இந்தப் போர் வெறும் பயிற்சிதான்.

ஆபரேஷன் சிந்தூர் தொடர்கிறது. சிந்தூரின் இரண்டாவது நடவடிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் மிகவும் விரிவானவை. சிந்தூர் நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை இப்போது சொல்ல முடியாது.

ஏனெனில், அது நம் எதிரிக்கு எவ்வளவு சேதத்தைத் தரப் போகிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது. அது நிலம், கடல் அல்லது வான் வழியாக இருந்தாலும் சரி- அதனைச் செயல்படுத்த எப்போதும் தயாராக இருக்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மனோஜ் குமார் கட்டியார் பேசுகையில், "இந்தியாவின் பதில் கடந்த முறையைவிட கடுமையானதாகவும் வலுவானதாகவும் இருக்கும். ஆபரேஷன் சிந்தூரில் அவர்களின் (பாகிஸ்தான்) அனைத்து பயங்கரவாதத் தளங்களையும் தாக்கினோம். பதிலுக்கு அவர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர். இருப்பினும், பதிலடியாக நாங்கள் அவர்களின் ராணுவத் தளங்களையும் விமான தளங்களையும் அழித்தோம்.

இதன் பின்னர்தான், போரை நிறுத்துமாறு அவர்கள் கோரினர். போரை நிறுத்துமாறும் எங்களிடம் மட்டுமின்றி, பிற நாடுகளிடமிருந்தும் கோரினர்" என்று தெரிவித்தார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

இன வன்முறைக்கு எதிரான மனு: உச்சநீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுப்பு - அட்டா்னி ஜெனரல் பரிசீலக்க உத்தரவு

இன வன்முறைக்கு எதிரான மனு: உச்சநீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுப்பு - அட்டா்னி ஜெனரல் பரிசீலக்க உத்தரவு

ரஷிய ராணுவ உளவுத் துறை துணைத் தளபதி மீது துப்பாக்கிச் சூடு

ரஷிய ராணுவ உளவுத் துறை துணைத் தளபதி மீது துப்பாக்கிச் சூடு

ஆபரேஷன் கவாச் 12.0 மூலம் பெரும் பறிமுதல்களும் கைதுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன-தில்லி காவல்துறை

ஆபரேஷன் கவாச் 12.0 மூலம் பெரும் பறிமுதல்களும் கைதுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன-தில்லி காவல்துறை

பாகிஸ்தான் அவசர அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் தோல்வியைக் காட்டுகிறது: ஜெனரல் அனில் சௌஹான்

பாகிஸ்தான் அவசர அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் தோல்வியைக் காட்டுகிறது: ஜெனரல் அனில் சௌஹான்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு