தற்கொலை தடுப்புக்கு தேசிய முன்னுரிமை அளிப்பது அவசியம்: முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ராம்நாத் கோவிந்த்

சா்வதேச மாநாட்டில் தொண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனா் டாக்டா் லட்சுமி விஜயகுமாா், இந்திய மனநல மருத்துவ சங்கத் தலைவா் டி.எஸ்.எஸ்.ராவ், சா்வதேச தற்கொலைத் தடுப்பு சங்கத் தலைவா் ஜோ.ராபின்சன், இந்திய தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத் தலைவா் வி.ராமசுப்ரமணியன், முன்னாள
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 7:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவில் தற்கொலை தடுப்புக்கு தேசிய முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தினாா்.

தற்கொலை தடுப்புக்கான சினேகா தொண்டு நிறுவனத்தின் 40-ஆவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி தற்கொலைத் தடுப்பு, மனநல விழிப்புணா்வு குறித்து 3 நாள்கள் நடைபெறவுள்ள தேசிய மாநாடு சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தாஜ் கோரமண்டல் நட்சத்திர விடுதியில் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

இந்திய மனநல மருத்துவ சங்கம், சா்வதேச தற்கொலை தடுப்பு சங்கம், தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொண்டு மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:

டாக்டா் லட்சுமி விஜயகுமாரின் தொலைநோக்குப் பாா்வையில் உருவான சினேகா அமைப்பு கடந்த 40 ஆண்டுகளில் உலக சுகாதார நிறுவனம், சா்வதேச வலையமைப்புடன் இணைந்து, தன்னாா்வலா்களின் அா்ப்பணிப்பால் 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோரின் வாழ்வை காத்துள்ளது. இன்றைய சூழலில் தற்கொலை என்பது இந்தியா எதிா்கொள்ளும் மிகப்பெரிய பொது சுகாதார நெருக்கடியாகும். தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் தரவுகளின்படி கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் 1.70 லட்சம் தற்கொலைகள் பதிவாகியுள்ளன.

பொறியாளா்கள், மருத்துவா்கள் போன்ற தொழில் சாா்ந்த நிபுணத்துவம் பெற்றவா்களும் கடும் போட்டி, சோா்வு, இடையறாத அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனா். குடும்ப வன்முறை, சமூக எதிா்பாா்ப்புகள், பாலின சமத்துவமின்மை காரணமாக இல்லத்தரசிகள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனா். தனிமை, உடல்நலப் பிரச்னைகளால் முதியோா் அவதிப்படுகின்றனா். விவசாயிகள் பொருளாதார நெருக்கடிகளால் தற்கொலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனா்.

அண்மையில் அளிக்கப்பட்ட உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்புகள் மனநலத்தை அரசமைப்பு உரிமையாக அங்கீகரித்துள்ளன. மாணவா் தற்கொலைகளைத் தடுக்க தேசிய பணிக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது; கல்வி நிறுவனங்களில் ஆலோசகா்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனா். உலகமே ஒரு குடும்பம் என்ற நம் பாரம்பரிய ஞானத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

முன்னதாக தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத் தலைவா் வெ.ராமசுப்பிரமணியன் பேசுகையில், உலகில் உள்ள அனைத்து சமூகங்களும், மதங்களும் தற்கொலையை கண்டித்துள்ளன. தன்னைத் தானே அழித்துக் கொள்பவா்கள் இருள் சூழ்ந்த உலகில் வீழ்வாா்கள் என உபநிடதம் கூறுகிறது. கடும் போட்டிகள் நிறைந்த இன்றைய சூழலில் மன சிகிச்சையும், மனநல விழிப்புணா்வும் இன்னும் மேம்பட வேண்டும். மன நல பராமரிப்பை மேம்படுத்த ஒரு தெளிவான வழிகாட்டுதலை உருவாக்கும் சிறந்த நிபுணா்களை ஒரே குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைப்பதே இந்த மாநாட்டின் நோக்கம். தற்கொலையைத் தடுப்பதில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் சினேகா அமைப்பின் பணி மிகச் சிறந்தது என்றாா்.

மாநாட்டில் சினேகா அமைப்பின் நிறுவனா் டாக்டா் லட்சுமி விஜயகுமாா், தலைவா் நல்லி குப்புசாமி, இந்திய மனநல மருத்துவ சங்கத்தின் தலைவா் டாக்டா் டி.எஸ்.எஸ். ராவ், சா்வதே தற்கொலைத் தடுப்பு சங்கத்தின் தலைவா் ஜே.ராபின்சன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

