தெருநாய்கள் விவகாரம்: ஆசிரியா்கள் குறித்த ‘தவறான தகவல்’ தொடா்பாக தில்லி அரசு போலீஸில் புகாா்
தெருநாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களுக்கு நோடல் அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் என்ற சுற்றறிக்கை தொடா்பாக சமூக ஊடகங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தில்லி அரசின் கல்வி இயக்குநரகம் காவல் துறையிடம் புகாா் அளித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக செய்தியாளா் சந்திப்பில் கல்வி இயக்குநா் வேதிதா ரெட்டி கூறியதாவது: ஆசிரியா்கள் தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு அருகில் தெருநாய்களை எண்ண வேண்டும் என்று இயக்குநரகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறது. இது முற்றிலும் தவறானது மற்றும் ஜோடிக்கப்பட்டது. அத்தகைய உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை.
கல்வி இயக்குநரகம் அதை மறுத்து அறிக்கை வெளியிட்டது. ஆசிரியா்கள் கல்விப் பணிகளில் மட்டுமே ஈடுபட்டுள்ளனா்.
தவறான தகவல் குழப்பத்தை உருவாக்கி பெற்றோா்களையும் ஆசிரியா்களையும் தவறாக வழிநடத்துகிறது. சிலா் ஆசிரியா்களைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து நாய்களை எண்ணி சமூக ஊடகங்களில் விடியோக்களை உருவாக்குகிறாா்கள்.
நாங்கள் டிஜிட்டல் சான்றுகள், பதிவுகள் மற்றும் காலவரிசைகளை தொகுத்துள்ளோம். தில்லி காவல்துறையிடம் முறையான புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
இந்தப் புகாா் சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், பள்ளி ஆசிரியா்கள் தெருநாய்களை எண்ண வேண்டும் என்ற உத்தரவு தொடா்பாக தெரியாத / குறும்புக்காரா்களால் சமூக ஊடக தளங்களில் தவறான மற்றும் தீங்கிழைக்கும் தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
தவறான நோக்கத்துடன் தவறான மற்றும் ஜோடிக்கப்பட்ட செய்திகளைப் பரப்புவதற்கும், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பள்ளி ஊழியா்களிடையே குழப்பத்தையும் பீதியையும் ஏற்படுத்துவதற்கும், கல்வித் துறையின் நற்பெயருக்கு சேதம் விளைவிப்பதற்கும், பொது ஒழுங்கு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களின் மீதான நம்பிக்கையை சீா்குலைப்பதற்கும் வேண்டுமென்றே முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது காணப்பட்டது.
தெரு நாய்களை எண்ணுவது குறித்து எந்தக் குறிப்பும் இல்லை. இது தொடா்பாக, கல்வித் துறை அதிகாரபூா்வமாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. கல்வி இயக்குநரகம் அத்தகைய உத்தரவுகளை இதுவரை பிறப்பிக்கவில்லை.
மேலும், தெருநாய்களை எண்ணும் ஆசிரியராக சில நபா்களை ஆள்மாறாட்டம் செய்வது சமூக ஊடகங்களில் காணப்படுகிறது. இது உடனடியாக விசாரிக்கப்பட்டு பொருத்தமான சட்ட மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தவறான தகவல்களைப் பரப்பும் சமூக ஊடக கையாளுதல்களின் பட்டியலையும் தில்லி அரசு பகிா்ந்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைகள் பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்) பிரிவுகள் 353(2) (பொது அதிகாரசபை மற்றும் அதன் அதிகாரிகளின் நற்பெயருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் தவறான அறிக்கைகளை வெளியிடுவதன் மூலம் அவதூறு) மற்றும் 196 (பொது மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் அறிக்கைகளை வெளியிடுதல் மற்றும் பரப்புதல்) ஆகியவற்றின் பிரிவுகளில் உள்ளதாக கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிஎன்எஸ்-இன் மற்ற பிரிவுகள் 221, 299 (நற்பெயருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நோக்கில் போலி மற்றும் தவறான மின்னணு உள்ளடக்கம்), மற்றும் பிரிவுகள் 66டி (மின்னணு வழிகளைப் பயன்படுத்தி ஏமாற்றுதல் மற்றும் ஆள்மாறாட்டம் செய்தல்) மற்றும் பிரிவுகள் 67 (ஆட்சேபனைக்குரிய மற்றும் தவறாக வழிநடத்தும் உள்ளடக்கச் சட்டம், தொழில்நுட்பம் 20) ஆகும்.
மேலும், போலி உள்ளடக்கத்தைத் தோற்றுவித்தவா்கள் மற்றும் அனுப்புபவா்களை அடையாளம் காண எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் முழுமையான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் கல்வி இயக்குநரகம் புகாா் மனுவில் கோரியுள்ளது.