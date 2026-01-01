பொது மன்னிப்பு திட்டத்தின் கீழ் சொத்து வரி நிலுவைத் தொகையை செலுத்த பொதுமக்களுக்கு தில்லி மேயா் வலியுறுத்தல்
வட்டி மற்றும் அபராதத் தள்ளுபடியை வழங்கும் சொத்து வரி பொது மன்னிப்புத் திட்டம் 2025-26-ஐ பயன்படுத்தி, நிலுவையில் உள்ள சொத்து வரியை பொதுமக்கள் செலுத்துமாறு தில்லி மேயா் சா்தாா் ராஜா இக்பால் சிங் வியாழக்கிழமை வலியுறுத்தினாா்.
சம்பட்டிகா் நிப்தான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் சலுகைக்கான காலக்கெடு ஜனவரி 31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், வரி செலுத்துவோா், நடப்பு நிதியாண்டு (2025-26) மற்றும் 2020-21 முதல் 2024-25 வரையிலான முந்தைய ஐந்து நிதியாண்டுகளுக்கான அசல் வரியைச் செலுத்தினால், 2020-21க்கு முந்தைய நிலுவைத் தொகைகளுக்கான சொத்து வரி, வட்டி மற்றும் அபராதங்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யலாம். இந்த நீட்டிப்பு 5 சதவீத தாமதக் கட்டணத்தைக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது வசூலில் 42.1 சதவீத அதிகரிப்பு மற்றும் வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையில் 20.52 சதவீதம் அதிகரிப்பு என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
‘இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த பொன்னான வாய்ப்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், மேலும் அபராதம் அல்லது வட்டி எதுவும் செலுத்தாமல் நிலுவையில் உள்ள சொத்து வரி நிலுவைத் தொகையைத் தீா்க்கவும் அனைத்து சொத்து உரிமையாளா்கள் /ஆக்கிரமிப்பாளா்களையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்‘ என்று மேயா் கூறினாா். பொதுமக்களின் வரவேற்பு வலுவாக இருந்ததாக அவா் கூறினாா்.
டிசம்பா் 31, 2025 நிலவரப்படி, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 1,66,587 வரி செலுத்துவோா் ரூ.803.61 கோடி செலுத்தியுள்ளனா். குடியிருப்பு சொத்துகள் ரூ.188.28 கோடி பங்களித்துள்ளன. அதே நேரத்தில் குடியிருப்பு அல்லாத சொத்துகள் ரூ.615.32 கோடியை ஈட்டியுள்ளன என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தத் திட்டம் முதல் முறையாக வரி செலுத்துவோரை 90,139 போ் இந்த அமைப்பில் இணைத்து, ரூ.312.45 கோடியை ஈட்டியுள்ளது.
நடப்பு ஆண்டில் மொத்த சொத்து வரி வசூல் 12,42,875 வரி செலுத்துவோரிடமிருந்து ரூ.2,642.80 கோடியாக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது வசூலில் 42.1 சதவீதம் அதிகரிப்பையும், வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையில் 20.52 சதவீதம் அதிகரிப்பையும் குறிக்கிறது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.