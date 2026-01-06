இந்தியா

உத்தரப் பிரதேசத்தில் 2.89 கோடி வாக்காளர்கள் அதிரடி நீக்கம்!

உத்தரப் பிரதேசத்தில் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டது தொடர்பாக..
இந்திய தேர்தல் ஆணையம்
இந்திய தேர்தல் ஆணையம்
Updated on
1 min read

உத்தரப் பிரதேசத்தில் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்குப் பிறகு வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், பட்டியலிலிருந்து சுமார் 2.89 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

பிகாரில் கடந்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், அதற்கு முன்னதாக அங்கு எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடத்தப்பட்டன. அதேபோன்று மற்ற தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களிலும் எஸ்ஐஆர் பணிகளை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது.

அதன்படி, தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுச்சேரி, ஆகிய மாநிலங்களில் எஸ்ஐஆர் எனப்படும் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஏற்கெனவே, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் எஸ்ஐஆர்பணிகளுக்குப் பிறகு வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், தற்போது உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்திற்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எஸ்ஐஆருக்கு முன்பு உத்தரப் பிரதேசத்தில் 15.44 கோடியாக இருந்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 12.55 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, பிரயாக்ராஜ் 11.56 லட்சம், கான்பூர் 9 லட்சம், ஆக்ரா 8.36 லட்சம், காசியாபாத்தில் 8.18 லட்சமாக வாக்காளர்கள் குறைந்துள்ளனர். லக்னௌவில் அதிகபட்சமாக வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் 39 லட்சத்திலிருந்து 12 லட்சமாகக் குறைந்துள்ளது. அதாவது மொத்த வாக்காளர் பட்டியலில் 18.70 சதவிகிதம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிப். 6 வரை வாக்காளர்களின் உரிமைகோரல், ஆட்சேபனைகள் ஏற்கப்படும். வரைவு வாக்காளர் படிவத்தில் இல்லாதவர்கள் படிவம் 6-ஐ சமர்ப்பிக்குமாறு உ.பி. தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல் - உத்தரப் பிரதேசம்

எஸ்ஐஆருக்கு முன் - 15.44 கோடி

எஸ்ஐஆருக்கு பின் - 12.55 கோடி

நீக்கம் - 2.89 கோடி

Summary

The Election Commission has stated that approximately 2.89 crore voters have been removed from the electoral roll in Uttar Pradesh following the Special Intensive Revision (SIR).

இந்திய தேர்தல் ஆணையம்
விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்! ஜன. 12 ஆஜராக உத்தரவு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

uttar pradesh

Related Stories

No stories found.