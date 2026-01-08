இ-ரிக்ஷாக்களை ஒழுங்குபடுத்தக் கோரிய பொதுநல வழக்கு: தில்லி அரசு பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
தில்லியில் இ-ரிக்ஷாக்களின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தக் கோரிய பொதுநல வழக்கு தொடா்பாக தில்லி அரசு மற்றும் போக்குவரத்து காவல்துறையின் பதில் அளிக்க தில்லி உயா்நீதிமன்றம் புதன்கிழமை நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டது.
கடந்த ஆண்டு இ-ரிக்ஷாவில் பள்ளிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது விபத்தில் தனது 8 வயது மகளை இழந்த மணீஷ் பராஷா் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவை தலைமை நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாயா மற்றும் நீதிபதி தேஜாஸ் காரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு விசாரித்தது.
தில்லி போக்குவரத்துத் துறை, போக்குவரத்து காவல்துறை மற்றும் தில்லி மாநகராட்சிக்கு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பி, அதிகாரிகள் எடுத்த நடவடிக்கைகளை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது.
பொது பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளை எழுப்பிய மனுதாரரின் வழக்குரைஞா், காப்பீடு இல்லாத, தடைசெய்யப்பட்ட இ-ரிக்ஷா சாலையில் வேகமாகச் சென்று கவிழ்ந்ததில் சிறுமி உடல் நசுங்கி இறந்ததாகக் கூறினாா்.
இந்த வழக்கு மாா்ச் 18- ஆம் தேதி அடுத்த விசாரணைக்கு பட்டியலிடும் என்று நீதிபதிகள் அமா்வு தெரிவித்தது.
வழக்குரைஞா்கள் கௌரவ் ஆா்யா மற்றும் நவீன் பமெல் ஆகியோா் மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், இ- ரிக்ஷாக்களின் கட்டுப்பாடற்ற பெருக்கம் இருப்பதாகவும், இது இடைவிடாத அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது என்றும் மனுதாரா் கூறினாா்.
பதிவு செய்யப்படாத மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத இந்த வாகனங்கள் எந்தப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப தரநிலைகளையும் கடைப்பிடிக்காமல் அதிக எண்ணிக்கையில் தொடா்ந்து இயக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக விபத்துகள், போக்குவரத்து இடையூறு மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கடுமையான ஆபத்து ஏற்படுகிறது என்று மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறையின் தரவுகளின்படி, ஜனவரி 1 முதல் ஆகஸ்ட் 20, 2025 வரை இ-ரிக்ஷாக்கள் சம்பந்தப்பட்ட 108 விபத்துகள் நடந்துள்ளன. இதன் விளைவாக 26 இறப்புகள் மற்றும் 130 காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது மாதத்திற்கு சராசரியாக மூன்று இறப்புகள் என்று மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தில்லியில் 236 குறிப்பிட்ட சாலைகளில் இ-ரிக்ஷா ஓட்டுவதையும் நிறுத்துவதையும் தடை செய்திருந்தாலும், அது பெரும்பாலும் களத்தில் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படவில்லை என்று பொதுநல மனுவில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
தில்லி அரசின் இ-ரிக்ஷா சேவா திட்டம் மற்றும் மின்சார ரிக்ஷாக்களை இயக்குவதற்கான மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, இ-ரிக்ஷாக்களுக்கான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பை உடனடியாகவும் கடுமையாகவும் அமல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடுமாறு மனுதாரா் கேட்டுக் கொண்டாா்.
கட்டாய பதிவு, ஒவ்வொரு மூன்று வருடங்களுக்கும் உடற்பயிற்சி சான்றிதழ்,செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநா் உரிமம், ஓட்டுநரைத் தவிா்த்து நான்கு பயணிகள் திறன் வரம்பு மற்றும் பிற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகியவை இந்த நடவடிக்கைகளில் அடங்கும் என்று மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
செல்லுபடியாகும் பதிவு, சான்றிதழ்கள், காப்பீடு அல்லது ஓட்டுநா் உரிமம் மற்றும் பிற பாதுகாப்பு மீறல்கள் இல்லாமல் இயங்கும் அனைத்து இ-ரிக்ஷாக்களையும் பறிமுதல் செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அது கோரியது.