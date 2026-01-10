பட்ஜெட்: மாநில நிதியமைச்சா்களுடன் நிா்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை
2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை முன்னிட்டு, மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிதியமைச்சா்களுடன் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் சனிக்கிழமை உயா்நிலை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
மத்திய பட்ஜெட்டில் மாநிலங்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிா்பாா்ப்புகள் குறித்து அவா் கேட்டறிந்தாா்.
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் ஜன. 28 முதல் ஏப். 2 வரை இரு அமா்வுகளாக நடைபெறவுள்ளது. முதல்கட்ட அமா்வு பிப். 13 வரையும், இரண்டாம் கட்ட அமா்வு மாா்ச் 9 முதல் ஏப். 2 வரையும் நடைபெறுகிறது. இதற்கான ஒப்புதலை குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.
கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் இருந்து மத்திய பட்ஜெட்டை பிப். 1-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டு பிப். 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகும். எனினும், அன்றைய தினமே பட்ஜெட் தாக்கலாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. ஜன. 30-ஆம் தேதி பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றவுள்ளாா்.
பட்ஜெட் குறித்து மாத சம்பளதாரா்கள், தொழில் துறையினா் உள்பட அனைத்துத் தரப்பினரிடமும் எதிா்பாா்ப்புகள் நிலவும் சூழலில், பல்வேறு துறையினரின் கருத்தறிவதற்காக அவா் பட்ஜெட்டுக்கு முந்தைய தொடா் ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் நிதியமைச்சா்களுடன் தில்லியில் நிா்மலா சீதாராமன் சனிக்கிழமை உயா்நிலை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
மத்திய நிதியமைச்சக உயரதிகாரிகளுடன் கலந்துகொண்ட இக்கூட்டத்தில் பட்ஜெட் தொடா்பான மாநிலங்களின் தேவைகள்-எதிா்பாா்ப்புகள் குறித்து கேட்டறியப்பட்டன. நிதி முன்னுரிமைகள், பொருளாதாரம் சாா்ந்த சவால்கள், கொள்கை நடவடிக்கைகள் தொடா்பான பரிந்துரைகளும் பெறப்பட்டன.
100 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள வளா்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்புத் திட்டத்தால் (விபி-ஜி ராம் ஜி) மாநிலங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய நிதிச் சுமை குறித்து எதிா்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்கள் தரப்பில் கவலை தெரிவிக்கப்பட்டதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறின. முந்தைய திட்டத்தில் மத்திய அரசே முழுமையாகப் பங்களித்து வந்த நிலையில், திட்டச் செலவில் 60:40 என்ற பகிா்வு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மத்திய நிதித் துறை இணையமைச்சா் பங்கஜ் செளதரி, பொருளாதார விவகாரங்கள் துறைச் செயலா் அனுராதா தாக்கூா் உள்ளிட்டோா் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.