சபரிமலை தங்கக் கவச முறைகேடு விவகாரம்: கேரள சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் அமளி
கேரள சட்டப்பேரவையில் சபரிமலை தங்கக் கவச முறைகேடு விவகாரத்தை எழுப்பி காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி உறுப்பினா்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால், அவை நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
அதன் காரணமாக, பேரவை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே முடிக்கப்பட்டு, வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 23) அமா்வும் ரத்து செய்யப்பட்டு, கூட்டத் தொடா் ஜனவரி 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, பேரவை காலையில் கூடியதும், மறைந்த உறுப்பினா்களுக்கு இரங்கல் தீா்மானத்தை அவைத் தலைவா் ஏ.என்.சம்சீா் வாசித்தாா். அது முடிந்தவுடன், சபரிமலை தங்கக் கவச முறைகேடு விவகாரத்தை எழுப்பிய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி உறுப்பினா்கள், அந்த முறைகேட்டுக்குப் பொறுப்பேற்று மாநில தேவஸ்வம் துறை அமைச்சா் வி.என்.வாசவன் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினா்.
அப்போது, ‘பேரவையில் இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க ஒத்திவைப்புத் தீா்மானம் எதையும் சமா்ப்பிக்காமல், எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் திடீரென இந்த விவகாரத்தை எழுப்பி அமளியில் ஈடுபடுவது முறையல்ல. அவை நடவடிக்கைகள் தொடர உறுப்பினா்கள் அனுமதிக்க வேண்டும்’ என்று அவைத் தலைவா் வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
மாநில பொதுக் கல்வி அமைச்சா் வி.சிவன் குட்டி, அமைச்சா்கள் எம்.பி.ராஜேஷ், வீணா ஜாா்ஜ் ஆகியோா் பேசுகையில், ‘தங்கக் கவச முறைகேடு வழக்கில் முக்கிய நபராக கைது செய்யப்பட்டுள்ள உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றி, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தியின் வீட்டுக்குச் சென்று அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துள்ளாா். எனவே, இந்த முறைகேட்டில் சோனியாவுக்கும் தொடா்பு இருக்கலாம்’ என்றனா்.
அமைச்சா் சிவன் குட்டி மேலும் பேசுகையில், ‘இந்த முறைகேடு தொடா்பாக சோனியாவின் வீட்டிலும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதோடு, அவரைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்’ என்றும் குறிப்பிட்டாா்.
இதற்கு கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்த காங்கிரஸ் உறுப்பினா்கள், அவையின் மையப் பகுதியில் கூடி அரசுக்கு எதிராகவும் அமைச்சா் வாசவனின் ராஜிமாநாவை வலியுறுத்தியும் முழுக்கங்களை எழுப்பினா்.
அமளிக்கிடையே பேசிய முதல்வா் பினராயி விஜயன், ‘காங்கிரஸ் உறுப்பினா்களுக்கு வேறு முக்கிய வேலை இருப்பதால், அவை தொடா்ந்து நடைபெறுவதை அவா்கள் விரும்பவில்லை எனத் தோன்றுகிறது. எனவே, அவையை ஜனவரி 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கலாம்’ என்றாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, அவை நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகத் தெரிவித்த பேரவைத் தலைவா் ஏ.என்.சம்சீா், அவை மீண்டும் ஜனவரி 27-ஆம் தேதி கூடும் என்றாா்.
சபரிமலை கோயிலில் கருவறைக் கதவுகள் மற்றும் துவார பாலகா் சிலைகளின் 42 கிலோவுக்கும் அதிக எடைகொண்ட தங்க முலாம் பூசிய கவசங்கள், கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு புதுப்பிக்கப்பட்டன. அப்போது, தங்கக் கவசங்கள் முறையாகக் கையாளப்படாமல், செம்புத் தகடுகள் என தவறாக கணக்குக் காட்டப்பட்டு முறைகேடு செய்யப்பட்டதாகப் புகாா் எழுந்தது. இது தொடா்பாக கேரள உயா்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரித்து, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்தது.
இந்த விவகாரத்தில் 2 தனித்தனி வழக்குகளைப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட எஸ்ஐடி, தங்கக் கவசங்களின் புதுப்பித்தல் செலவை ஏற்றுக்கொண்ட பெங்களூரு தொழிலதிபா் உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றி, திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரிய முன்னாள் தலைவா்கள் இருவா், கோயில் தந்திரி கண்டரரு ராஜீவரு உள்பட பலரைக் கைது செய்தது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக கேரள காவல் துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கையின் (எஃப்ஐஆா்) அடிப்படையில், அமலாக்கத் துறையும் பண முறைகேடு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
சோனியா குறித்த கருத்தை நீக்க வேண்டும்: பேரவைத் தலைவருக்கு வி.டி.சதீசன் கடிதம்
பேரவையில் தங்கக் கவச முறைகேடு விவகாரம் குறித்த விவாதத்தின்போது ஆளுங்கட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட சோனியா காந்தி குறித்த கருத்தை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்க வலியுறுத்தி பேரவைத் தலைவருக்கு எதிா்க்கட்சித் தலைவா் வி.டி.சதீசன் வியாழக்கிழமை கடிதம் எழுதினாா்.
அதில், ‘விதிகள் மற்றும் அவை மரபுப்படி, பேரவையில் வெளிநபா்கள் மீதான குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கும்போது, உரிய ஆதாரங்களுடன் தெரிவிப்பது அவசியம். ஆனால், அமைச்சா்கள் இந்த விதிகளை மீறி, சோனியா காந்தி மீது அடிப்படை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தனா். எனவே, சோனியா குறித்து அவா்கள் தெரிவித்த கருத்துகளை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டும்’ என்று வலியுறுத்தினாா்.