ரகசிய பயணங்கள், தற்காலிக கூடாரங்கள்: போராட்டத்தை உயிா்ப்புடன் வைத்திருக்கும் மாணவா்கள்

தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் நடைபெற்று வரும் போராட்டம், நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் பொறுப்புக் கோரியும், மத்திய கல்வி அமைச்சரின் ராஜினாமாவையும் வலியுறுத்தியும் மாணவா்கள் முன்னிலையில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள பல இளைஞா்கள் தங்களது குடும்பத்தினரிடம் தகவல் தெரிவிக்காமல் கூட தில்லி வந்துள்ளனா். 17 வயதுடைய யஷ் குமாா் மற்றும் 16 வயதுடைய மீனா போன்ற மாணவா்கள், தங்களது இருப்பிடத்தை மறைத்து இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனா். ஒரே தோ்வு பிரச்னையை விட, முழு கல்வி அமைப்பின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என்பதே இவா்களின் கருத்தாகும். கேள்வித்தாள் கசிவு போன்ற குறைபாடுகள் தொடா்ந்தால், தாங்கள் பல ஆண்டுகள் செய்த உழைப்பின் அா்த்தமே இல்லாமல் போய்விடும் என அவா்கள் கூறுகின்றனா்.
இந்த போராட்டத்திற்கு ஆசிரியா்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் ஆதரவும் கிடைத்துள்ளது. இருந்தாலும், நேரடியாக பாதிக்கப்படும் மாணவா்களே இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய வலிமையாக உள்ளனா். நியாயமான வாய்ப்புகளுக்காக இப்போது தாங்களே குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று பலா் தெரிவித்துள்ளனா்.
மழை மற்றும் போதிய வசதிகள் இல்லாத சிரமமான சூழ்நிலையிலும், பல மாணவா்கள் தற்காலிக முகாம்களில் தங்கி போராட்டத்தை தொடா்கின்றனா். 19 வயதுடைய மயங்க் பஸ்ரிச்சா, குடும்பத்தினா் ஆரம்பத்தில் எதிா்ப்பு தெரிவித்த போதிலும், போராட்டத்தில் தொடர முடிவு செய்ததாக கூறினாா். மேலும், சக போராட்டக்காரா்களிடம் இருந்தும் அருகிலுள்ள பங்களா சாஹிப் குருத்வாரா போன்ற இடங்களிலிருந்தும் ஆதரவு கிடைத்ததாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த இயக்கம் கடந்த ஜூன் மாத இறுதியில் சுற்றுச் சூழல் செயற்பாட்டாளா் சோனம் வாங்சுக் தலைமையில் தொடங்கப்பட்ட உண்ணாவிரத போராட்டத்திலிருந்து உருவாகியது. பின்னா் இது விரிவடைந்து, ஜூலை 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற பேரணியில் காவல் துறையினருடனான மோதலுக்கு வழிவகுத்தது. போராட்டக்காரா்கள் காவல் துரையினா் வன்முறை பயன்படுத்தியதாக குற்றஞ்சாட்டிய நிலையில், அதனை அதிகாரிகள் மறுத்துள்ளனா்.
மொத்தத்தில், இந்த போராட்டம் இந்திய கல்வி அமைப்பில் வெளிப்படைத்தன்மை, நியாயம் மற்றும் பொறுப்புணா்வு ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் மாணவா் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளது. தனிப்பட்ட சவால்களையும் மீறி, தங்களது எதிா்காலத்தை பாதுகாக்கும் உறுதியுடன் மாணவா்கள் தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
கை விசிறி, உணவு, பாடல்களுடன் எதிா்ப்பு
தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் நடைபெற்று வரும் மாணவா் போராட்டம் நள்ளிரவையும் கடந்து இடைவிடாமல் தொடா்ந்து வருகிறது. அதிகாலை நேரத்திலும் அங்கு உறங்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் மாணவா்கள், ஒருவருக்கொருவா் உதவி செய்து போராட்டத்தை உயிா்ப்புடன் வைத்துள்ளனா்.
நள்ளிரவு கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகும், ஈரப்பதமான காற்றில் சுவாசிக்க சிரமமாக இருந்த நிலையில், மூங்கில் விசிறிகள் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மாற்றி பயன்படுத்தப்பட்டன.
சுமாா் 2,000 பேரை மட்டுமே தாங்கக்கூடிய ஜந்தா் மந்தா் பகுதியில், புதன்கிழமை இரவு அந்த எண்ணிக்கையை விட அதிகமானோா் திரண்டிருந்தனா். சிலா் தரையில் விரிக்கப்பட்ட துணிகளில் சிறிது நேரம் உறங்க முயன்றபோதும், மற்றவா்கள் விழித்திருந்து உணவு, தண்ணீா், மருந்துகள் தேவையானவா்களுக்கு சென்றடைய ஏற்பாடு செய்தனா்.
இரவு முழுவதும் பாடல்கள், கோஷங்கள், அமைதி மற்றும் குறுகிய நேர உறக்கம் ஆகியவை மாறி மாறி தொடா்ந்தன. ஒரு குழு ஓய்வெடுக்கும்போது, மற்றொரு குழு போராட்டத்தை தொடா்ந்து நடத்தும் பொறுப்பை ஏற்று போராட்டத்தை தொடா்ந்து உயிா்ப்புடன் வைத்து வருகின்றனா்.
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