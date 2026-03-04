காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் தொண்டர்களுடன் ஹோலி கொண்டாடிய ராகுல்!

மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் கட்சி தொண்டர்களுடன் ஹோலி பண்டிகையைக் கொண்டாடினார். அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அவர் மீது வண்ணங்கள் பூசி மகிழ்ந்தனர்.
இதுதொடர்பாக ராகுல் பகிர்ந்த எக்ஸ் தளத்தில்,
வண்ணங்கள் மற்றும் அன்பின் பண்டிகையான ஹோலியில் உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
ஹோலியின் வண்ணங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை புதிய நம்பிக்கைகள், புதிய உற்சாகம் மற்றும் எண்ணற்ற மகிழ்ச்சியால் நிரப்பட்டும் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் தொழிலாளர்கள், தலைவர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களின் மத்தியில் ராகுல் காந்தி அனைவரின் மீதும் வண்ணங்களைப் பூசியதோடு, பூக்களைத் தூவி ஹோலி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
காட்சி அலுவலகத்தில் ஹோலி கொண்டாடிய ராகுல்
முன்னதாக, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே மக்களுக்கு ஹோலி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தூரங்களைக் குறைக்கும் இந்த மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பத்தில் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான ஹோலி வாழ்த்துக்கள். உங்கள் வாழ்க்கை எப்போதும் மகிழ்ச்சியின் வண்ணங்களால் நிறைந்திருக்கட்டும்.
ஹோலி என்பது நமது வண்ணமயமான, பன்முக கலாசார சமூகத்தின் ஆன்மாவை வெளிப்படுத்தும் ஒரு பண்டிகை. இது பல நூற்றாண்டுகளாக நமது நாகரிகத்தின் அடையாளமாக இருந்து வரும் பன்முகத்தன்மையில் ஒற்றுமை, பரஸ்பர நல்லிணக்கம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டாடுகிறது என இந்தியில் பதிவிட்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி வெளியிட்ட வாழ்த்து செய்தியில்,
ஹோலிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், ஒற்றுமையின் பிரமாண்டமான பண்டிகை, மகிழ்ச்சி, உற்சாகம், மகிழ்ச்சி, இனிமை மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் பல்வேறு வண்ணங்களால் நிறைந்துள்ளது.
ஹோலி என்பது உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் அனைவரையும் அன்புடன் அரவணைக்கும் பிரமாண்டமான பண்டிகை. அனைவரையும் அரவணைத்து, அனைவருடனும் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்கும் ஹோலி வாழ்த்துக்கள் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
Congress leader Rahul Gandhi celebrated Holi with party workers at the AICC's 24, Akbar Road office here on Wednesday, as he was smeared with colours by supporters and leaders.
