Dinamani
கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு! ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கண்ணிவெடி பதிக்கும் 16 ஈரான் கப்பல்களை அழித்த அமெரிக்கா! தமிழ்நாட்டில் இருந்து புறப்பட்டார் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி! மேற்கு வங்க ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி நாளை பதவியேற்பு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்!தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் 'அம்மா' ஆட்சி: பியூஷ் கோயல்அரசுப் பள்ளி சத்துணவில் பல்லி: மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!நவாஸ்கனி எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவுதென் தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடுபிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி வருகை! ரூ. 5,650 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி ஊழல் இல்லை: டான்ஜெட்கோ நேரடி பணி நியமனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு அமல்: மத்திய அரசு!
/
இந்தியா

ஹிந்துக்களின் மத நம்பிக்கையை இழிவுபடுத்தும் ராகுல்: பாஜக கண்டனம்!

ராகுல் காந்தியின் பேச்சு குறித்து பாஜக கண்டனம்..

News image
அமித் மால்வியா- dps
Updated On :11 மார்ச் 2026, 11:13 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கையை இழிவுபடுத்தும் நோக்கில் ராகுல்காந்தி கருத்து தெரிவித்ததாக பாஜக தகவல் தொழில்நுட்பப்பிரிவு தலைவர் அமித் மால்வியா தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, சமீபத்தில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் தரவுகள், புத்தாக்கம் பற்றி கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அந்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த ராகுல் தரவுகள், புத்தாக்கம் குறித்த கேள்விகளை இந்திய அரசியல்வாதிகள் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். அதுதான் மிகப்பெரிய வளம்.

அந்த வளத்தை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? அதன் தன்மை என்ன? அந்த வளம் யாரிடம் உள்ளது? அதை யார் அணுக முடியும்? அவர்களுக்கு என்ன விலை கொடுப்பது? இவ்வாறான கேள்விகளைத்தான் அரசியல்வாதிகள் விவாதிக்க வேண்டும்.

அதற்கு மாறாக நாம் எதைச் சாப்பிட வேண்டும்? இதைக் குடிக்க வேண்டுமா? பசுவின் கோமியம் உடலுக்கு நல்லதா? என்று விவாதிக்கக்கூடாது? இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ராகுல் காந்தியின் பேச்சுக்கு பாஜக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக மால்வியாவின் எக்ஸ் தளப் பதிவில்,

ஹிந்துக்களைக் கேலி செய்யவும், அவர்களின் மத நம்பிக்கையை இழிவுபடுத்தும் மத அடிப்படைவாதிகள் தான் இந்த சொற்களைப் பயன்படுத்துவர். இதுபோன்ற சொற்களை மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் பயன்படுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.

ராகுல் காந்தி தனது நிலைப்பாடு என்னவென்று இதன்மூலம் நிரூபித்துள்ளார். ஹிந்து மதத்தினரின் நம்பிக்கையை ராகுல் இழிவுபடுத்தியுள்ளார். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

summary

Rahul Gandhi echoed the language of "radicalised Islamists" who hurl 'cow mutra' jibes at Hindus as a way to demean their faith, the BJP said on Wednesday while hitting out at the Congress leader for his comments at a recent event.

சென்னையில் பிரீமியம் பேருந்து சேவை! எந்தெந்த வழித்தடம்? முழு விவரம்..!

சென்னையில் பிரீமியம் பேருந்து சேவை! எந்தெந்த வழித்தடம்? முழு விவரம்..!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மமதா தனது அரசாங்கத்தில் ஜனநாயகத்தைக் கண்டறிய வேண்டும்: பாஜக எம்.எல்.ஏ.

மமதா தனது அரசாங்கத்தில் ஜனநாயகத்தைக் கண்டறிய வேண்டும்: பாஜக எம்.எல்.ஏ.

'பெண் என்பதால்...' - கரூர் பாஜக தலைவரின் ஆபாசப் பேச்சுக்கு ஜோதிமணி கடும் கண்டனம்!

'பெண் என்பதால்...' - கரூர் பாஜக தலைவரின் ஆபாசப் பேச்சுக்கு ஜோதிமணி கடும் கண்டனம்!

அருவருப்பான பேச்சு! - நயினார் நாகேந்திரனுக்கு த்ரிஷா கண்டனம்

அருவருப்பான பேச்சு! - நயினார் நாகேந்திரனுக்கு த்ரிஷா கண்டனம்

நாட்டின் பிரதமர் வழிகாட்ட வேண்டும்! தப்பி ஓடக்கூடாது! - ராகுல் | Modi | BJP

நாட்டின் பிரதமர் வழிகாட்ட வேண்டும்! தப்பி ஓடக்கூடாது! - ராகுல் | Modi | BJP

வீடியோக்கள்

ஈரான் போரால் இந்தியாவில் பாதிப்பு | Iran Israel war | America | Dr Ramasubramanian | Dinamani
வீடியோக்கள்

ஈரான் போரால் இந்தியாவில் பாதிப்பு | Iran Israel war | America | Dr Ramasubramanian | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
AI வருகையால் பாடகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்?: Singer காவ்யா அஜித் பேட்டி | Kavya Ajit | Exclusive |
வீடியோக்கள்

AI வருகையால் பாடகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்?: Singer காவ்யா அஜித் பேட்டி | Kavya Ajit | Exclusive |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு