இந்தியா

ரெளடி சொராபுதீன் ஷேக் என்கவுன்ட்டா் வழக்கு: 22 போ் விடுதலையை உறுதி செய்த மும்பை உயா்நீதிமன்றம்

மும்பை உயா்நீதிமன்றம்.

Updated On :8 மே 2026, 6:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அகமதாபாத் அருகே கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு பிரபல ரெளடி சொராபுதீன் ஷேக், அவரின் மனைவி கெளசா் பி, உதவியாளா் துளசிராம் பிரஜாபதி ஆகியோா் போலி என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 22 பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டதை மும்பை உயா்நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை உறுதி செய்தது.

பிரபல ரெளடியாக சொராபுதீன் ஷேக் குஜாராத் போலீஸாரால் கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு நவம்பா் மாதம் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் அருகே என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். சில நாள்கள் கழித்து, சொராபுதீனின் மனைவி கெளசா் பியும் போலீஸ் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். ஓராண்டுக்குப் பிறகு, 2006-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் சொராபுதீனின் உதவியாளா் பிரஜாபதியும் போலீஸ் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.

காவல் துறையின் இந்த என்கவுன்ட்டா்களுக்கு எதிராக சொராபுதீனின் சகோதரா்கள் ருபாபுதீன், நயாபுதீன் ஆகியோா் சாா்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. மேலும், இந்த போலி என்கவுன்ட்டா் தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடவும் அவா்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

அதன்படி, சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட உச்சநீமன்றம், வழக்கு விசாரணையை மும்பைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது. விசாரணை மேற்கொண்ட சிபிஐ, குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் காவல் துறையின் 21 இளநிலை காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் என்கவுன்ட்டருக்கு முன்பாக சொராபுதீன் மற்றும் அவரின் மனைவியை சட்டவிரோதமாக அடைத்துவைத்த குஜராத் பண்ணை வீட்டின் உரிமையாளா் உள்பட 22 போ் மீது குற்றச்சாட்டைப் பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கை கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் விசாரித்த மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம், ‘இது போலி என்கவுன்ட்டா் என்பதையும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு அதில் தொடா்புள்ளது என்பதையும் நிரூபிக்க சிபிஐ தரப்பு தவறிவிட்டது’ என்று குறிப்பிட்டு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 22 பேரையும் வழக்கிலிருந்து விடுவித்து உத்தரவிட்டது.

இதை எதிா்த்து சொராபுதீனின் சகோதரா்கள் சாா்பில் மும்பை உயா்நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஸ்ரீ சந்திரசேகா், நீதிபதி கெளதம் அங்கட் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ‘வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 22 பேரை சிறப்பு நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது சரியானதே’ என்று குறிப்பிட்டு, மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.

லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா முக்கியப் புள்ளி பாகிஸ்தானில் சுட்டுக் கொலை

லஷ்கர்-இ-தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பின் முக்கியத் தலைவர் சுட்டுக் கொலை!

2006 மாலேகான் குண்டுவெடிப்பு வழக்கு: 4 பேரை விடுவித்தது மும்பை உயா்நீதிமன்றம்

சத்தீஸ்கரில் நக்ஸல் சுட்டுக் கொலை! தேடுதல் வேட்டை தீவிரம்!

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
