சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை! மேற்கு வங்க எல்லைகளில் கண்காணிப்புகள் தீவிரம்!

பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளரைக் கொன்றவர்கள் மேற்கு வங்கத்தைவிட்டு வெளியேறாமல் இருக்க அந்த மாநிலத்தின் எல்லைகளில் கண்காணிப்புகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேற்கு வங்க மாநில சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பவானிபூர் தொகுதியில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மமதா பானர்ஜியை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் புதன்கிழமை (மே 6) சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள தோஹாரியா பகுதியில் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் சந்திரநாத் ராத் மீது மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக மேற்கு வங்கத்தின் எல்லைகளில் தீவிர கண்காணிப்பிலும், தேடுதலிலும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காவல்துறை மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது:
”விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தாக்குதல் நடந்த விதம், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து முறையான துப்பாக்கிச்சூட்டு வீரரைத் தேர்ந்தெடுத்ததும் முறையாகத் திட்டமிட்டதைக் காட்டுகிறது.
பல்வேறு இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதிகளிலிருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர்கள் தப்பிச் சென்ற பாதை, அவர்கள் அந்தப் பகுதிக்கு நன்கு பரிச்சயமானவர்கள் என்பதையோ அல்லது உள்ளூர் குற்றவாளிகள் அவர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம் என்பதையோ காட்டுகிறது. உள்ளூர் ஆதரவு இல்லாமல், குறுகிய சாலைகள் வழியாக இவ்வளவு விரைவாகத் தப்பிச் செல்வது கடினமாக இருந்திருக்கும்” எனத் தெரிவித்தனர்.
Summary
Surveillance has been intensified along West Bengal's borders to ensure that those responsible for killing BJP leader Suvendu Adhikari's aide do not flee the state.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
பாஜக தலைவரின் உதவியாளர் கொலை: திரிணமூல் காங்கிரஸ் கண்டனம்!
சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை ஒரு திட்டமிட்ட செயல்: பாஜக
அனைத்து இந்துக்களும் பாஜகவுக்கே வாக்களிக்கின்றனர்! சுவேந்து அதிகாரி
மமதா போட்டியிடும் பவானிபூரில் சுவேந்து அதிகாரி வேட்புமனு தாக்கல்!
வீடியோக்கள்
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை