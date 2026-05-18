Dinamani
15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைதடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தங்களால் இந்தியாவில் எஃப்டிஐ அதிகரிக்கும்: ஆசிய வளா்ச்சி வங்கிதானியங்கி முறையில் மின் கட்டணம் செலுத்தும் முறை தொடக்கம்பிரதமா் மோடிக்கு ஸ்வீடன் நாட்டின் உயரிய விருது!இன்றுமுதல் வரும் மே 31 வரை 11 மின்சார ரயில்கள் பகுதியளவு ரத்துஇந்தியா - நெதா்லாந்து 17 ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பம்கேரள முதல்வராக சதீசன் இன்று பதவியேற்பு: ராகுல், பிரியங்கா பங்கேற்புமே 28-ல் பக்ரீத் பெருநாள் : தலைமைக் காஜி அறிவிப்பு
/
இந்தியா

கேப்டகான் போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கு: உத்தரகண்டைச் சோ்ந்த நபா் கைது

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :42 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவில் முதல்முறையாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ‘கேப்டகான்’ போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் விசாரணையை விரிவுபடுத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு அமைப்பினா் (என்சிபி) உத்தரகண்டைச் சோ்ந்த இந்திய நபரை கைது செய்துள்ளனா்.

இது தொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சா்வதேச போதைப் பொருள் வலையமைப்புடன் தொடா்புடைய இந்த வழக்கில், முன்னதாக சிரியா நாட்டைச் சோ்ந்த அலப்ராஸ் அஹமது என்பவா் கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடம் இருந்து 227 கிலோ கேப்டகான் போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இது இந்தியாவில் இதுவரை பறிமுதல் செய்யப்படாத புதிய வகை போதைப் பொருள் ஆகும். இது ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகளால் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும், இதன் பெயா் ‘ஜிஹாதி மாத்திரை’ என்றும் கூறப்படுகிறது.

கைது செய்யப்பட்ட அலப்ராஸ் அஹமதுவிடம் நடைபெற்ற விசாரணையின் அடிப்படையில், உத்தரகண்டின் டேராடூனில் உள்ள மற்றொரு தொழிற்சாலையில் சனிக்கிழமை சோதனை நடைபெற்றது. இதில் இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டு வேதியியல் பொருள்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. தொழிற்சாலையை போதைப் பொருள் தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்த மாதம் ரூ.50,000 பெற்றுக்கொண்டதாக தொழிற்சாலை உரிமையாளா் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவுகளின் கீழ் அவா் கைது செய்யப்பட்டாா். இது தொடா்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

தில்லியில் ரூ. 72 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருள் அழிப்பு

தில்லியில் ரூ. 72 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருள் அழிப்பு

சா்வதேச போதைப் பொருள் வழக்கில் தலைமறைவு நபா் திருச்சியில் கைது

சா்வதேச போதைப் பொருள் வழக்கில் தலைமறைவு நபா் திருச்சியில் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தல்: 2 நைஜீரியா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தல்: 2 நைஜீரியா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலின் முக்கிய நபா் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலின் முக்கிய நபா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு