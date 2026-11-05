கர்நாடகத்தில் எஸ்ஐஆர்-க்கு எதிராக இந்தியா கூட்டணி போராட்டம்!
கர்நாடகத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் தீவிர ஆர்ப்பாட்டம்..
வாக்காளர் பட்டியல்களின் சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராகவும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ராஜிநாமா செய்யக் கோரியும், பெங்களூரூவில் உள்ள ஃப்ரீடம் பார்க்கில் இந்தியா அணியின் கர்நாடகப் பிரிவு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றது.
இன்று காலை 11 மணிக்குத் தொடங்கி பிற்பகல் 2 மணி வரை நடைபெறவுள்ள இந்தப் போராட்டத்தை, காங்கிரஸ், சிபிஐ(எம்), சிபிஐ, சிபிஐ(எம்எல்) லிபரேஷன், ஃபார்வர்ட் பிளாக் மற்றும் சமாஜவாதி கட்சிகளுடன், சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பிற முற்போக்குக் கட்சிகள், சமூக அமைப்புகள், மாணவர் மற்றும் இளைஞர் அமைப்புகளும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
இந்தப் போராட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா மற்றும் கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டி (கேபிசிசி) தலைவர் பி.கே. ஹரிபிரசாத் ஆகியோர் தலைமை தாங்கியுள்ளனர்.
பன்மொழித் திரைப்பட நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், சிபிஐ(எம்) மாநிலச் செயலாளர் பிரகாஷ் கே, சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் சத்தி சுந்தரேஷ், சிபிஐ(எம்எல்) விடுதலை மாநிலச் செயலாளர் கிளிஃப்டன் டி'ரொசாரியோ, ஃபார்வர்ட் பிளாக் தலைவர் ஜே.ஆர். சிவசங்கர் மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் என். மஞ்ஜப்பா ஆகியோரும் பங்கேற்கின்றனர்.
சர்வோதயா கர்நாடகம், எடேலு கர்நாடகா, தலித் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு மற்றும் இந்திய குடியரசுக் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் இந்தப் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்கின்றனர்.
இதற்கிடையில், ஃபிரீடம் பார்க்கில் பாதுகாப்பைப் பேணுவதற்கும் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் போதுமான எண்ணிக்கையில் காவல்துறையினர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி, தேர்தல் ஆணையத்திடம் பொறுப்புக்கூறலைக் கோரி வரும் நிலையில் இந்தப் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. நவம்பர் 1 ஆர்ப்பாட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது.
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