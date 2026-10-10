எஃப்-35 போா் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்கிறதா அமெரிக்கா?
எஃப்-35 போா் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்கிறதா அமெரிக்கா?
எஃப்-35 போா் விமானம் - ANI
மிகவும் மேம்பட்ட எஃப்-35 ரக போா் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்பது குறித்து அமெரிக்காவிடம் இருந்து அதிகாரபூா்வ முன்மொழிவு எதுவும் வரவில்லை என்று விமானப் படை தலைமை தளபதி அமா் பிரீத் சிங் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதேபோல், ரஷியாவிடம் இருந்து சுகோய்-57 ரக போா் விமானங்களை கொள்முதல் செய்வது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவா் கூறினாா்.
இந்திய விமானப் படைக்கு மிக மேம்பட்ட போா் விமானங்களின் கொள்முதல் குறித்து வெளியான ஊகத் தகவல்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அமா் பிரீத் சிங் இக்கருத்துகளைத் தெரிவித்தாா்.
ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜோத்பூரில் பல்வேறு நாடுகள் பங்கேற்ற தரங் சக்தி - 2026 விமானப் படை கூட்டுப் பயிற்சி சனிக்கிழமை நிறைவடைந்தது. இதையொட்டி, விமானப் படை தலைமை தளபதி ஏ.பி.சிங் செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்தாா்.
அவா் கூறுகையில், ‘எஃப்-35 ரக போா் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்பது குறித்து அமெரிக்காவிடம் இருந்து அதிகாரபூா்வ முன்மொழிவு எதுவும் வரவில்லை. அதேநேரம், சுகோய்-57 போா் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்க ரஷியாவிடம் இருந்து முன்மொழிவு வந்திருப்பதாக எனது கவனத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அந்த முன்மொழிவின் அடிப்படையில், சுகோய்-57 போா் விமானங்கள் நமது விமானப் படையின் தேவைகளை பூா்த்தி செய்யுமா என்பதை மதிப்பீடு செய்வது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. இதில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டு, அரசுத் தரப்பில் இருந்து விமானப் படைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அதன் பிறகு அந்த போா் விமானம் குறித்த மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படும்’ என்றாா்.
நாட்டின் பாதுகாப்பு உற்பத்தியில் தற்சாா்பை வலுப்படுத்த நீண்ட கால திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, எதிா்கால போா் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஐந்தாம் தலைமுறை போா் விமானங்களை உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்து, தயாரிக்கும் பணிகளை மத்திய அரசு முன்னெடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Is the US selling F-35 fighter jets to India?
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