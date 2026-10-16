The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு கலியுக மிருத்யுஞ்ஜயன் பட்டம்!

அசாதாரணத் துணிச்சல், மன உறுதியுடன் ஃப்ளைதுபாய் விமானத்தில் பயணித்த பயணிகள் மற்றும் விமானப் பணியாளா்களின் உயிா்களைக் காப்பாற்றப் போராடிய இந்தியாவைச் சோ்ந்த விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு ‘கலியுக மிருத்யுஞ்ஜயன்’ என்கிற பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Smith

ஸ்மித் மச்சார் - x

Updated On :

அசாதாரணத் துணிச்சல், மன உறுதியுடன் ஃப்ளைதுபாய் விமானத்தில் பயணித்த பயணிகள் மற்றும் விமானப் பணியாளா்களின் உயிா்களைக் காப்பாற்றப் போராடிய இந்தியாவைச் சோ்ந்த விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு ‘கலியுக மிருத்யுஞ்ஜயன்’ என்கிற பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி, பயங்கரவாதியான துணை விமானியின் தாக்குதலைப் பொருட்படுத்தாமல், துணிச்சலுடன் போராடி, ஃப்ளை துபாய் விமானத்தை பெரும் விபத்தில் இருந்து காப்பாற்றினாா் விமானி ஸ்மித் மச்சாா். அவரது இணையற்ற வீரத்தையும், தன்னலமற்ற பணியையும், தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பயணிகளைப் பாதுகாப்பதில் காட்டிய அக்கறையையும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் அழைத்துப் பாராட்டினாா்.

மரண பயத்தையும், அதன் ஆதிக்கத்தையும் வென்றவா் என்பது ‘மிருத்யுஞ்ஜயன்’ என்கிற சொல்லின் பொருள். அதனால், விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு ‘கலியுக மிருத்யுஞ்ஜயன்’ என்கிற பட்டம் விமானப் பயணிகள் சங்கத்தின் சாா்பில் வேத பண்டிதா் முனிஸ்வர சாஸ்திரிகளால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆச்சாரியாா்களின் வழிகாட்டுதலுடன் இந்த ஆன்மிகப் பட்டம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விமானி ஸ்மித் மச்சாா் தாக்கப்பட்ட விவகாரம்: என்ஐஏ வழக்குப் பதிவு

விமானி ஸ்மித் மச்சாா் தாக்கப்பட்ட விவகாரம்: என்ஐஏ வழக்குப் பதிவு

இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு இஸ்ரேலின் உயரிய விருது அறிவிப்பு

இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு இஸ்ரேலின் உயரிய விருது அறிவிப்பு

ஃப்ளைதுபை கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு தலையில் எலும்பு முறிவு!

ஃப்ளைதுபை கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு தலையில் எலும்பு முறிவு!

உயிரை பணயம் வைத்து பயணிகளை காப்பாற்றிய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு தலைவா்கள் பாராட்டு!

உயிரை பணயம் வைத்து பயணிகளை காப்பாற்றிய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு தலைவா்கள் பாராட்டு!

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam