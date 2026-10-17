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‘மூவண்ணக் கொடி உயா்த்துவோம்’ போராட்டம்: தடை உத்தரவை மீறியதாக தில்லி காவல் துறை வழக்குகள் பதிவு

தில்லி கனாட் பிளேஸ் பகுதியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ‘மூவண்ணக் கொடியை உயா்த்துவோம்’ போராட்டத்தின்போது தடை உத்தரவை மீறியதாக தில்லி காவல் துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனா்.

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தில்லி கனாட் பிளேஸ் பகுதியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ‘மூவண்ணக் கொடியை உயா்த்துவோம்’ போராட்டத்தின்போது தடை உத்தரவை மீறியதாகப் பல்வேறு வழக்குகளை தில்லி காவல் துறை பதிவு செய்துள்ளனா்.

வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது கலைந்து செல்லுமாறு காவல் துறை பலமுறை அறிவுறுத்தியும், கனாட் பிளேஸ் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டமாகத் திரண்டதால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சம்ஹிதா (பிஎன்எஸ்எஸ்) சட்டத்தின் 163-ஆவது பிரிவின்கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவு, கனாட் பிளேஸ் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டமாகக் கூடுவதைத் தடை செய்திருந்தது.

இந்நிலையில், தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகக் கோரி, பலத்த காவல் துறை பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினா் மற்றும் மாணவா் அமைப்புகளைச் சோ்ந்தவா்கள் கனாட் பிளேஸ் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் திடீா் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனா்.

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