தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்: ஓம் பிா்லா
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படும் எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்’
ஓம் பிா்லா
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படும் எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்’ என்று மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா தெரிவித்தாா்.
ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய எதிா்க்கட்சிகள் இரண்டு முறை முயற்சித்தன. முதல் முயற்சியில், அவரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய எதிா்க்கட்சிகள் கொண்டுவந்த பதவிநீக்க தீா்மான நோட்டீஸ், நாடாளுமன்ற மக்களவை, மாநிலங்களை என இரு அவைகளிலும் நிராகரிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது நோட்டீஸ் மாநிலங்களவையில் நிலுவையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) குளறுபடி விவகாரத்தில், ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலக வலியுறுத்தி எதிா்க்கட்சிகள் போராட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
அரசமைப்புச் சட்டம் மற்றும் நியமன விதிகளின் படி, தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மற்றும் தோ்தல் ஆணையா்களை நாடாளுமன்றம் மூலம் மட்டும் தான் பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும். எனவே, ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக, மீண்டுமொரு பதவி நீக்க தீா்மானத்தைக் கொண்டுவர எதிா்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
இது குறித்து, தில்லியில் பத்திரிகையாளா்களை வியாழக்கிழமை சந்தித்த ஓம் பிா்லாவிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்தஅவா், ‘ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக புதிதாக பதவி நீக்க தீா்மான நோட்டீஸ் கொண்டுவரப்பட்டால், விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பரிசீலிக்கப்படும்’ என்றாா்.
திரிணமூல் எம்.பி.க்கள் தகுதிநீக்க விவகாரம்:
திரிணமூல் காங்கிரஸின் 20 அதிருப்தி எம்.பி.க்களை தகுதிநீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி மம்தா பானா்ஜி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு விவகாரத்தில், அந்த 20 பேரிடமிருந்து கருத்துகள் பெறப்பட்ட பிறகு முடிவெடுக்கப்படும் என்று ஓம் பிா்லா தெரிவித்தாா்.
இந்த விஷயத்தில் இருதரப்பு கருத்தும் கேட்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில், எம்.பி.க்கள் தரப்பிடமிருந்து பதில் வந்ததும் நடைமுறை விரைவுபடுத்தப்படும் என்றாா்.
முன்னதாக, இந்த 20 அதிருப்தி எம்.பி.க்களையும் தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரும் மனு மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மக்களவைத் தலைவருக்கு உத்தரவிடக் கோரி மம்தாவின் உறவினரான அபிஷேக் பானா்ஜி எம்.பி. உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தாா். அந்த வழக்கு அண்மையில் விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், ‘தகுதிநீக்க மனு மீது மக்களவைத் தலைவா் விரைந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என எதிா்பாா்க்கிறோம்’ என்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
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