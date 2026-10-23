வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பெயரில் வீட்டுக் கடன் மோசடி: 13 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பெயரில் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடியாக வீட்டுக் கடன்கள் பெற்றது தொடர்பான சோதனை குறித்து...
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பெயரில் வீட்டுக் கடன் மோசடி புகாரில் 13 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை - டிஎன்எஸ்
புது தில்லி: வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பெயரில் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடியாக வீட்டுக் கடன்கள் பெற்றது தொடர்பான பணமோசடி வழக்கில், தில்லி-என்சிஆர், பெங்களூரு மற்றும் சண்டிகர் உள்ளிட்ட 13 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை வெள்ளிக்கிழமை அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்களின் வீடு, அலுவலகங்களில் இன்று அதிகாலை முதல் இந்த அதிரடி சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த அதிரடி சோதனை அந்த்ரிக்ஷ் புரோமோட்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் சன்ஷைன் இன்ஃப்ராவெல் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்களின் அலுவலகங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடையவர்களின் இடங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்று வருவதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பெயரில் போலியான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடியாக வீட்டுக் கடன்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும், அந்த பணம் சட்டவிரோதமாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தப் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் சட்டவிரோத பணம் பரிமாற்றம் குறித்தும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது.
இந்தச் சோதனையின்போது, மோசடி குறித்த ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்படலாம் என்றும் உள்ளூர் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புடன் இந்த சோதனை அதிகாலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது என அதிகாரிகள் கூறினார்.
The Enforcement Directorate (ED) on Friday conducted searches at 13 locations across Delhi-NCR, Bengaluru and Chandigarh in connection with a money laundering case relating to fraudulent NRI housing loans allegedly
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