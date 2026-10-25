இணையவழி பயங்கரவாதிகளிடம் இருந்து வங்கித் துறையைப் பாதுகாப்பது அவசியம்: பிரதமர் மோடி
நாட்டின் வங்கித் துறையை ‘சைபா் பயங்கரவாதிகளிடம்’ இருந்து பாதுகாப்பது மிக அவசியம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தாா்.
ஒடிஸா மாநிலம், புவனேசுவரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ரிசா்வ் வங்கி தரவு மைய திறப்பு விழாவில் பேசிய பிரதமா் மோடி.
போா்கள் இப்போது வழக்கமான வழிகளில் மட்டுமன்றி, பொருளாதாரங்களைத் தாக்கியும் நடத்தப்படுகின்றன; எனவே, நாட்டின் வங்கித் துறையை ‘சைபா் (இணையவழிக் குற்றங்கள்) பயங்கரவாதிகளிடம்’ இருந்து பாதுகாப்பது மிக அவசியம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தாா்.
ஒடிஸா மாநிலம், புவனேசுவரத்தில் ரூ.169 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட ரிசா்வ் வங்கியின் தரவு மையம் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்துவைத்துப் பேசுகையில், பிரதமா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
புவனேசுவரத்தின் புறநகா் பகுதியான ஜாட்னியில் ‘இன்ஃபோவேலி-2’ எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்பம், மின்னணு உற்பத்தி மற்றும் தொழில்-வா்த்தக மையத்தில் 18.55 ஏக்கரில் ரிசா்வ் வங்கியின் தரவு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மையத்துக்கு கடந்த 2023-இல் அப்போதைய ஆா்பிஐ ஆளுநா் சக்திகாந்த தாஸ் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
எண்ம நிதிச் சேவைகளின் அணுகல், நம்பகத்தன்மை, செயல்திறன் மேம்பாடு, இணையப் பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி விரிவாக்கத்துக்கு முக்கியப் பங்களிப்பதுடன், பாதுகாப்பான எண்ம அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மையத்தை பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்துவைத்து பாா்வையிட்டாா். நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசியதாவது:
ஆா்பிஐ தரவு மையம் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனம், ஒடிஸாவுக்கும், ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் சிறந்த பலனளிக்கும். எங்களைப் பொருத்தவரை, வளா்ச்சி என்பது சமநிலையாக இருப்பது அவசியம். அதாவது, கிராமங்கள் மற்றும் சிறிய நகரங்களுக்கும் உரிய வாய்ப்புகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
காங்கிரஸ் மீது கடும் தாக்கு: கடந்த 1960 மற்றும் 70-களில் ஏழைகளின் பெயரைக் கூறி, வங்கிகள் அரசுடைமையாக்கப்பட்டன. ஆனால், 2014 வரை நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோா் வங்கி அமைப்புமுறைக்கு வெளியேதான் இருந்தனா்.
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் வங்கிச் சேவைகள் ஒரு சில பணக்கார மற்றும் செல்வாக்குமிக்க நபா்களுக்கானதாகவே இருந்தன. அவா்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி மதிப்பில் வங்கிக் கடன்கள் எளிதாக கிடைத்தன. அதேநேரம், ஏழைகள், நடுத்தர வா்க்கத்தினா், பெண்களுக்கு வங்கிக் கடன் வசதி வெறும் கனவாகவே இருந்தது. காங்கிரஸின் தவறான நிா்வாகத்தால் நாட்டின் வங்கி அமைப்புமுறை சீா்குலைவின் விளிம்புக்குச் சென்றது.
பாஜகவால் மாற்றம்: 2014-இல் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நிலைமை மாறத் தொடங்கியது. எங்களின் சமச்சீரான அணுகுமுறையால், நாட்டின் வங்கித் துறை உலக அளவில் திறன்மிக்க துறைகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. மக்கள் எந்நேரமும் வங்கிச் சேவையை அணுக முடிகிறது. சிறிய தொழில்முனைவோா், பாரம்பரிய கைவினைஞா்கள், தெருவோர வியாபாரிகள் மற்றும் அமைப்புசாராத் தொழிலாளா்களுக்கு முதல் முறையாக அதிகாரபூா்வ வங்கிச் சேவையின் பலன்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. 60 கோடி ஜன்தன் வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
சாமானிய மக்களுக்கு முன்பு ஆடம்பர விஷயமாக இருந்த பற்று-கடன் அட்டைகள், இப்போது அனைவருக்கும் கிடைக்கப் பெறுகிறது.
கடந்த பத்தாண்டுகள் என்பது வங்கிச் சேவை மறுக்கப்பட்டவா்களுக்கு அதை கிடைக்கச் செய்யும் காலகட்டமாக இருந்தது. அடுத்த பத்தாண்டுகள் வங்கிச் சேவையை திறன்மிக்கதாகவும், நம்பிக்கைக்குரியதாகவும் மாற்றுவதாக இருக்கும்.
‘சைபா்’ பயங்கரவாதிகள்: இன்றைய காலகட்டத்தில் போா்கள் என்பது வழக்கமான ஆயுதங்களைக் கொண்டு மட்டும் நடத்தப்படுவதில்லை; பொருளாதாரங்களைத் தாக்குவதன் மூலமும் நடத்தப்படுகிறது. பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா வலுவடைந்து வருவதால், நாட்டின் வங்கி அமைப்புமுறையை ‘சைபா் பயங்கரவாதிகள்’ மற்றும் ‘சைபா் கொள்ளையா்களிடம்’ இருந்து பாதுகாப்பது மிக அவசியம்.
இணையவழி அச்சுறுத்தல்களின் தன்மையும் மாற்றமடைந்து வருகிறது. பழைய அமைப்புமுறைகள் மற்றும் கருவிகளால் புதிய சவால்களை எதிா்கொள்ள முடியாது. புதிய சவாலை எதிா்கொள்ள நவீன உள்கட்டமைப்பும், திறன்மிக்க மனித வளங்களும் தேவை. அந்த வகையில், ஆா்பிஐ தரவு மையம் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனம் போன்ற நிறுவனங்களின் பங்கு முக்கியமாகிறது.
சுரங்கத் தொழில் முதல் செமிகண்டக்டா் வரை எதிா்கால முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளில் தனது வரலாற்றை ஒடிஸா எழுதி வருகிறது. இங்குள்ள இளைஞா்களுக்கு ஏராளமான புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் பிரதமா் மோடி.
ஆா்பிஐ தரவு மைய திறப்பு நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், ஆா்பிஐ ஆளுநா் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, ஒடிஸா ஆளுநா் பிரஜ்மோகன் ராம், முதல்வா் மோகன் சரண் மாஜீ, மத்திய பழங்குடியினா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் ஜுவல் ஓரம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
ஒடிஸாவில் கடந்த 2024-இல் பாஜக ஆட்சி அமைத்த பிறகு தற்போது 9-ஆவது முறையாக பிரதமா் மோடி வருகை தந்துள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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