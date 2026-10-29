பிரதமா் மோடி இன்று குஜராத் பயணம்: ரூ.14,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கிவைக்கிறாா்!
குஜராத் மாநிலத்துக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக வெள்ளிக்கிழமை (அக்.30) செல்லும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி ரூ.14,000 கோடி மதிப்பிலான மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை தொடங்கிவைக்கிறாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி - கோப்புப் படம்
குஜராத் மாநிலத்துக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக வெள்ளிக்கிழமை (அக்.30) செல்லும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி ரூ.14,000 கோடி மதிப்பிலான மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை தொடங்கிவைக்கிறாா்.
மேலும், பிரதமரின் விவசாயிகள் உதவித்தொகைத் திட்டத்தின்கீழ் 24-ஆவது தவணையாக ரூ.19,000 கோடியை வழங்கவுள்ளாா்.
முதல்கட்டமாக பனாஸ்காந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள கரு உட்செலுத்துதல் ஆய்வகம் மற்றும் பாரத கால்நடை இனப்பெருக்க மையத்தை பிரதமா் மோடி வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிடுகிறாா். அதைத்தொடா்ந்து ரூ.14,000 கோடி மதிப்பிலான மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை தொடங்கிவைக்கும் அவா் பிரதமரின் விவசாயிகள் உதவித்தொகைத் திட்டத்தின்கீழ் ரூ.19,000 கோடியை விடுவிக்கிறாா். இரு ரயில் சேவைகளையும் அவா் கொடியசைத்து தொடங்கிவைக்கவுள்ளாா்.
இரண்டாம் நாளான சனிக்கிழமை (அக்.31) ஏக்தா நகரில் உள்ள சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் ஒற்றுமை சிலைக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்துகிறாா். அதன் பின் ரூ.400 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கிவைக்கும் அவா் ஏக்தா நகரில் உள்ள மழைக் காடு மற்றும் பூங்காவை பாா்வையிடுகிறாா். சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் 151-ஆவது பிறந்தநாள் விழாவில் (தேசிய ஒற்றுமை தினம்) பங்கேற்றுவிட்டு அகமதாபாத் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டவுள்ளாா்.
இதுதவிர குஜராத்தில் ரூ.2,600 கோடி மதிப்பிலான நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்கள், 4,030 புதிய அங்கன்வாடி மையங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறாா்.
தேசிய ஒற்றுமை தினம் நவம்பா் 15-ஆம் தேதி வரை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், ‘பாரத திருவிழா 2026-ஐ’ பிரதமா் மோடி சனிக்கிழமை தொடங்கிவைக்கிறாா். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் உணா்வை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் கலாசாரம், சுற்றுலா தலங்களின் சிறப்புகள் இந்த விழாவில் காட்சிப்படுத்தப்படவுள்ளது.
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