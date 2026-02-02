குழந்தைகள் உலகம்

விடுகதைப் பாட்டு

இலையும் கிளையும் இல்லா மரம் நிலையாய் நிற்கும் நல்ல மரம்!
இலையும் கிளையும் இல்லா மரம்

நிலையாய் நிற்கும் நல்ல மரம்!

கோபுர வடிவம் கொண்ட மரம்

காயும் கனியும் கொடா மரம்!

சிறுவரைக் கவரும் சிறிய மரம்

சிறு இடம் அடங்கும் பொது மரம்!

பறவைகள் அண்டா புதுமை மரம்

படிகளும் கொண்ட விந்தை மரம்!

ஒருபுறம் ஏற்றம் உள்ள மரம்

மறுபுறம் இறக்கம் கொண்ட மரம்!

இம்மரம் எதுவென எண்ண மிடு

உன் விடை உடனே உரைத்து விடு!

எஸ் .ஆர்.ஜி. சுந்தரம்

