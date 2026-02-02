விடுகதைப் பாட்டு

இலையும் கிளையும் இல்லா மரம்
நிலையாய் நிற்கும் நல்ல மரம்!
-
கோபுர வடிவம் கொண்ட மரம்
காயும் கனியும் கொடா மரம்!
-
சிறுவரைக் கவரும் சிறிய மரம்
சிறு இடம் அடங்கும் பொது மரம்!
-
பறவைகள் அண்டா புதுமை மரம்
படிகளும் கொண்ட விந்தை மரம்!
-
ஒருபுறம் ஏற்றம் உள்ள மரம்
மறுபுறம் இறக்கம் கொண்ட மரம்!
இம்மரம் எதுவென எண்ண மிடு
உன் விடை உடனே உரைத்து விடு!
எஸ் .ஆர்.ஜி. சுந்தரம்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.