சொற்சுவை கூட்டிப் பேச நீயும் பற்பல நூல்கள் படித்திடடா !
கற்சிலை யாகி நின்றால் உன்னை காலம் கடந்தே போகுமடா !
-
நற்செயல் புரிந்து நாட்டில் நீயும் நன்மைகள் செய்து வாழ்ந்திடடா!
தற்பெருமை யின்றி நாளும் உழைத்து வன்முறை அழித்து வளர்ந்திடடா !
-
உண்மை பேசி அன்பை வளர்த்து தருவாய் நீயும் இருந்திடடா!
கண் போல் உன்னைக் காத்து விடும் பிரபஞ்ச சக்தி உண்மையடா !
-
எல்லா மொழியும் உன்னுள் இருக்கும் உணர்ந்து நீயும் பேசிடடா!
வல்லமை எல்லாம் உனக்கே தந்திடும் தாய்மொழி என்றே சொல்லிடடா !
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.