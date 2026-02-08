குழந்தைகள் உலகம்

தாய்மொழி என்றே சொல்லிடடா ...

சொற்சுவை கூட்டிப் பேச நீயும் பற்பல நூல்கள் படித்திடடா !

கற்சிலை யாகி நின்றால் உன்னை காலம் கடந்தே போகுமடா !

-

நற்செயல் புரிந்து நாட்டில் நீயும் நன்மைகள் செய்து வாழ்ந்திடடா!

தற்பெருமை யின்றி நாளும் உழைத்து வன்முறை அழித்து வளர்ந்திடடா !

-

உண்மை பேசி அன்பை வளர்த்து தருவாய் நீயும் இருந்திடடா!

கண் போல் உன்னைக் காத்து விடும் பிரபஞ்ச சக்தி உண்மையடா !

-

எல்லா மொழியும் உன்னுள் இருக்கும் உணர்ந்து நீயும் பேசிடடா!

வல்லமை எல்லாம் உனக்கே தந்திடும் தாய்மொழி என்றே சொல்லிடடா !

தாய்மொழி

