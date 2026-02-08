பிஞ்சுக் காய்கள்
பிஞ்சுக் காய்கள் நஞ்சல்ல
கொஞ்சும் குழந்தை போல
சஞ்சல நோயைப் போக்கும்
சஞ்சீவி மருந்தே காய்கள்
-
வெண்டைப் பிஞ்சு உடலில்
உண்டாகும் சூட்டைக் குறைக்கும்
கண் எரிச்சலைக் கணத்தில் நீக்கும்
அண்டாது சண்டாள நோய்கள்
-
வாழைப் பிஞ்சு வாகாய்
வயிற்றுப் புண்ணை ஆற்றும்
வெள்ளரிப் பிஞ்சு நாக்கு
வறட்சியை நீக்கி தாகம் தணிக்கும்
-
முருங்கைப் பிஞ்சைத் தோலுடன்
முறையாக உண்டு வந்தால்
வருத்தும் மூலமும் குணமாகும்
உறுத்தும் வயிற்றுப் புண்ணை ஆற்றும்
-
பலாப்பிஞ்சு உடலுக்கு வலுவூட்டும்
நிலாப் போல மேனி மினுமினுக்கும்
வலுவான உடலைத் தாக்காது
விரண்டு ஓடும் நோய்கள்
-
பச்சைக் காய்களை கனிகளை
பசுமைக்கீரைகளைப் புசித்து
நச்சு நோய்கள் அணுகாது
நாளும் நலமாய் வாழ்வோம்!
மு.அ.அபுல் அமீன், நாகூர்.
