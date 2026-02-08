பிஞ்சுக் காய்கள்
பிஞ்சுக் காய்கள் நஞ்சல்ல கொஞ்சும் குழந்தை போல
Published on

பிஞ்சுக் காய்கள் நஞ்சல்ல

கொஞ்சும் குழந்தை போல

சஞ்சல நோயைப் போக்கும்

சஞ்சீவி மருந்தே காய்கள்

-

வெண்டைப் பிஞ்சு உடலில்

உண்டாகும் சூட்டைக் குறைக்கும்

கண் எரிச்சலைக் கணத்தில் நீக்கும்

அண்டாது சண்டாள நோய்கள்

-

வாழைப் பிஞ்சு வாகாய்

வயிற்றுப் புண்ணை ஆற்றும்

வெள்ளரிப் பிஞ்சு நாக்கு

வறட்சியை நீக்கி தாகம் தணிக்கும்

-

முருங்கைப் பிஞ்சைத் தோலுடன்

முறையாக உண்டு வந்தால்

வருத்தும் மூலமும் குணமாகும்

உறுத்தும் வயிற்றுப் புண்ணை ஆற்றும்

-

பலாப்பிஞ்சு உடலுக்கு வலுவூட்டும்

நிலாப் போல மேனி மினுமினுக்கும்

வலுவான உடலைத் தாக்காது

விரண்டு ஓடும் நோய்கள்

-

பச்சைக் காய்களை கனிகளை

பசுமைக்கீரைகளைப் புசித்து

நச்சு நோய்கள் அணுகாது

நாளும் நலமாய் வாழ்வோம்!

மு.அ.அபுல் அமீன், நாகூர்.

