குழந்தைகள் உலகம்
வரைந்து பார்!
படங்கள் வரையும் பழக்கம் பயன்கள் பலவும் தந்திடும்!
எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்
படங்கள் வரையும் பழக்கம்
பயன்கள் பலவும் தந்திடும்!
விடாமல் விடாமல் பழகிடின்
உணர்வாய் அவற்றை நீயுமே!
-
எழுதும் எழுத்து யாவும்
அதனால் அழகாய் மாறும்!
எழுத்தில் அழகு நிலைத்தால்
அடைவாய் சிறப்பும் பலவுமே!
-
உள்ள எண்ணம் ஒன்றாகும்
உனது செயல்களும் சிறப்பாகும்!
துள்ளும் கற்பனை உனக்காகும்
வரையும் வடிவமும் பலவாகும்!
-
எந்தப் பொருள்கள் என்றாலும்
உனது பார்வை கூராகும்!
அந்தப் பொருளின் வடிவங்கள்
உயிருடன் தோன்றும் படமாகும்!
-
உலகப் புகழை எய்தினால்
யாவரும் இவ்வழி பயின்றார்
பலவாய் அவரின் படங்கள்
பாரில் புகழுற உயர்ந்ததே!
