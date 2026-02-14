வரைந்து பார்!
குழந்தைகள் உலகம்

வரைந்து பார்!

படங்கள் வரையும் பழக்கம் பயன்கள் பலவும் தந்திடும்!
எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்

படங்கள் வரையும் பழக்கம்

பயன்கள் பலவும் தந்திடும்!

விடாமல் விடாமல் பழகிடின்

உணர்வாய் அவற்றை நீயுமே!

-

எழுதும் எழுத்து யாவும்

அதனால் அழகாய் மாறும்!

எழுத்தில் அழகு நிலைத்தால்

அடைவாய் சிறப்பும் பலவுமே!

-

உள்ள எண்ணம் ஒன்றாகும்

உனது செயல்களும் சிறப்பாகும்!

துள்ளும் கற்பனை உனக்காகும்

வரையும் வடிவமும் பலவாகும்!

-

எந்தப் பொருள்கள் என்றாலும்

உனது பார்வை கூராகும்!

அந்தப் பொருளின் வடிவங்கள்

உயிருடன் தோன்றும் படமாகும்!

-

உலகப் புகழை எய்தினால்

யாவரும் இவ்வழி பயின்றார்

பலவாய் அவரின் படங்கள்

பாரில் புகழுற உயர்ந்ததே!

எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்

