அன்பை பெருக்கு

கணக்காக இருப்பதே நமக்கு
களிப்பாக இருக்கும் சிறப்பு
கணக்கிட்டே செய்யணும் செலவு
கர்வத்தை கைவிடல் அழகு!
-
எண்கள் இருக்கு ஏராளம்
எழுத்தின் இலக்கு தாராளம்
சுழியத்தில் தொடங்குது வாழ்வு
சுற்றம் பெருகுதல் நிறைவு!
-
அன்பை பெருக்கிடல் வேண்டும்
அறிவை வகுத்திடல் வேண்டும்
தீயகுணம் கழித்திடல் வேண்டும்
தகைமை பெருக்கிடல் வேண்டும்!
-
கணக்கின் விடை தவறானால்
கணக்கிட்ட முறையை தவறாம்
கணக்காய் வாழ்வை வகுத்தால்
காணலாம் வெற்றியின் நிறைவாய்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.