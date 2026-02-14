அன்பை பெருக்கு

குழந்தைகள் உலகம்

கணக்காக இருப்பதே நமக்கு

களிப்பாக இருக்கும் சிறப்பு

கணக்கிட்டே செய்யணும் செலவு

கர்வத்தை கைவிடல் அழகு!

-

எண்கள் இருக்கு ஏராளம்

எழுத்தின் இலக்கு தாராளம்

சுழியத்தில் தொடங்குது வாழ்வு

சுற்றம் பெருகுதல் நிறைவு!

-

அன்பை பெருக்கிடல் வேண்டும்

அறிவை வகுத்திடல் வேண்டும்

தீயகுணம் கழித்திடல் வேண்டும்

தகைமை பெருக்கிடல் வேண்டும்!

-

கணக்கின் விடை தவறானால்

கணக்கிட்ட முறையை தவறாம்

கணக்காய் வாழ்வை வகுத்தால்

காணலாம் வெற்றியின் நிறைவாய்!

