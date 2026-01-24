நமக்கு இலக்கணம்

கோழிக் குஞ்சே
கோழிக் குஞ்சே
வளர்ந்து வந்து விடு -நீ
வளர்ந்து வந்துவிடு!
-
உணவைத் தேட நீயும்
இங்கே உழைக்க வந்துவிடு
குப்பைக் கூளம் தோட்டம் -நமக்கு
உணவின் இருப்பிடம் !
கூடி நாமும் தேடலாமே
படிப்பின் வகுப்பிடம்
ஆடிப்பாட நமக்கிங்கே
கிடைக்கும் சிறப்பிடம் !
-
சோம்பலின்றிச் சுறுசுறுப்பே
நமக்கும் இலக்கணம்
பருத்துவிட்டால் நமக்கு- என்றும்
அழிவின் உறைவிடம்!
ஆரிசன், கீழ்க்கொடுங்காலூர்.
