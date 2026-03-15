பருவத்தே பயிர்செய்...

/
Updated On :15 மார்ச் 2026, 11:30 am
பருவத்தில் பயிர்செய் பழமொழி
பருவத்தில் பயிர்செய்தால் விதைக்கும்
உருவத்தில் சிறிய விதைகள்
பருத்தகாய் பழமாய் பயன் தருமே!
-
துள்ளி விளையாடும் சிறுவர்களின்
பள்ளிப் பருவம் துவக்கத்தில்
அள்ளி அணைத்த பெற்றோர்
தள்ளி விடுவர் பள்ளியில்..!
-
கள்ளம் இல்லா சிறுவர்கள்
கவனமாய்ப் படித்து பளிச்சிடுவர்
உள்ளமும் உடலும் இணைய
விளையாட்டில் வீரனாய் திகழ்வர்!
-
விளையும் பயிர் முளையிலே என்பதை
விழையும் தொழில்முனை வோராய்
வளையம் இட்டாலும் வானைத்
தொட்டு வாகை சூடுவர்!
-மு.அ.அபுல் அமீன், நாகூர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
