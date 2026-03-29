குழந்தைகள் உலகம்

விடுகதைகள்

அள்ளமுடியும்; ஆனால், கிள்ளமுடியாது. அது என்ன?

Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அள்ளமுடியும்; ஆனால், கிள்ளமுடியாது. அது என்ன?

விடை: தண்ணீர்

தாளைக் கொடுத்தால் தின்னும்; தண்ணீர் குடித்தால் மடியும். அது என்ன?

விடை: நெருப்பு

நூல் நூற்கும், ராட்டை அல்ல; ஆடை நெய்யும், தறியும் அல்ல. அது என்ன?

விடை: சிலந்தி

சூடுபட்டுச் சிவந்தவன், வீடுகட்ட உதவுவான். அவன் யார்?

விடை: செங்கல்

மண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் மாயாண்டி, உரிக்க உரிக்கத் தோலாண்டி. அவன் யார்?

விடை: வெங்காயம்

பக்கத்திலுள்ள பட்டணத்தைப் பார்க்கமுடியவில்லை. அது என்ன?

விடை: முதுகு

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது. அது என்ன?

விடை: காற்று

ஏழை படுக்கும் பாய், எடுத்துச் சுருட்ட ஆள் இல்லை. அது என்ன?

விடை: பூமி

பொழுது சாய்ந்தால் பூந்தோட்டம்; விடிந்து பார்த்தால் வெறுந்தோட்டம். அது என்ன?

விடை: வானம்

பட்டையைப் பட்டையை நீக்கி, பதினாறு பட்டையை நீக்கி, முத்துப்பட்டையை நீக்கி, முன்னே வர்றாள் சீமாட்டி. அவள் யார்?

விடை: வாழைப்பூ

-கோட்டாறு ஆ.கோலப்பன்

நிதானமே பிரதானம்...

தூர்வாரியும் தீர்வில்லை! கட்சிகளே கொஞ்சம் கவனியுங்கள்!

பசித்தவனுக்கு ரொட்டியே கடவுள்!

ஒற்றைச் சொல்லில் பண்பின் அடையாளம்!

