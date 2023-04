மெட்ரோ ரயில் தளவாடங்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு இல்லை: சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம்

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துக்கு தளவாடங்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு நடைபெறவில்லை என சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் விளக்கமளித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், 2010 ஆம் ஆண்டு சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், முதல் கட்ட திட்டத்திற்கான மெட்ரோ இரயில்கள் வாங்கும் போது அல்ஸ்டோம் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்திற்கு தேவையற்ற நன்மைகள் வழங்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் தவறானவை மற்றும் உண்மைக்குப் புறம்பானவை என்பதை விளக்குவதற்காகவும், பின்பற்றப்பட்ட நியாயமான செயல்முறையை விளக்குவதற்காகவும் இந்த விளக்கம் வெளியிடப்படுகிறது. இதன் விளைவாக சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் பொது கருவூலத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளை மிச்சப்படுத்தியுள்ளது.

1. ஒப்பந்தம் செயல்முறை:

சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டம் என்பது இந்திய அரசு, தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகமை ஆகியவற்றால் நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டமாகும். சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் 4 பெட்டிகளை (மொத்தம் - 168 பெட்டிகள்) கொண்ட 42 மெட்ரோ இரயில்களை வாங்குவதற்கு ஏலம் அழைக்கப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான முன் தகுதி 23.9.2009 அன்று அழைக்கப்பட்டது மற்றும் ஏழு விண்ணப்பதாரர்கள் முன் தகுதிக்கு விண்ணப்பித்தனர்.

மேற்கூறியவற்றில், பின்வரும் நான்கு ஏலதாரர்கள் முந்தைய அனுபவம், நிதித் திறன்கள் மற்றும் உற்பத்தித் திறன்கள் போன்ற கொடுக்கப்பட்ட முன் தகுதி

அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் முன் தகுதி பெற்றனர்.

1) Alstom Transport SA, France மற்றும் Alstom Projects India Ltd

2) Bombardier Transportation Gmbh, Germany & Bombardier Transportation India

3) CAF ஸ்பெயின்- மிஸ்துபிஷி கூட்டமைப்பு

4) BEML-Hyundai Rotem Consortium

30 டிசம்பர் 2009 அன்று முன் தகுதி பெற்ற ஏலதாரர்களிடமிருந்து ஏலம் அழைக்கப்பட்டது. மேலே உள்ள நான்கு ஏலதாரர்களில், Bombardier மற்றும் Hyundai Rotem-BEML ஆகியவை இந்தியாவில் உற்பத்தி வசதிகளைக் கொண்டிருந்தன. ஏல நிபந்தனைகளின்படி, முதல் 9 மெட்ரோ இரயில்கள் (9 x 4 = 36 பெட்டிகள்) ஏலதாரர்களின் ஏற்கனவே இருக்கும் முதன்மை கார் தொழிற்சாலையிலிருந்து தயாரிக்கப்பட வேண்டும். அசல் உற்பத்தியாளரின் தரத்தின்படி ரயில்களின் தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக இது செய்யப்பட்டது. மீதமுள்ள 33 மெட்ரோ இரயில்கள் (33 x 4 = 132 பெட்டிகள்) அசல் கார் பில்டரின் தற்போதைய உள்ளூர் உற்பத்தி பங்குதாரரிடமிருந்து அல்லது அசல் கார் பில்டரால் இந்தியாவில் ஒரு புதிய தொழிற்சாலையை நிறுவுவதன் மூலம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படலாம். டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி 7.6.2010.

2. சேர்க்கை வழங்குவதற்கான காரணங்கள்:

ஏல அழைப்புக்குப் பிறகு, மத்திய அரசு JICA மூலம் நிதியளிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கான ‘டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்’ சலுகைகள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டது. மேற்கண்ட அறிவிப்பின்படி, JICA மூலம் நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பலன்களுக்குத் தகுதி பெற்றன, அதாவது தயாரிப்புகளின் உற்பத்தி இந்தியாவில் செய்யப்பட்டாலும், யூனியன் கலால் வரி விலக்கு அவர்களுக்குக் கிடைக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இது இந்தத் திட்டம் மற்றும் தயாரிப்புக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கை மாற்றம் அல்ல, ஆனால் முக்கியமான சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களின் கீழ் நிதியளிக்கப்படும் திட்டங்களுக்காக வாங்கப்படும் தயாரிப்புகளுக்காக இந்தியாவில் உள்ள உள்ளூர் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் இது ஒரு பொதுவான திசையாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் எந்தவொரு பொருளையும் உள்ளூர் உற்பத்தி செய்வது விலைகளைக் குறைத்து, பொது கொள்முதல் நிறுவனத்திற்கான நிதியைச் சேமிக்கும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால், இந்த அறிவிப்பை இந்திய அரசு வெளியிடுவதற்கு முன்பே, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தால் டெண்டர் விடப்பட்டுவிட்டதால், இந்த திட்டத்திற்கு இந்த பலனை வழங்கவும், செலவுகளைக் குறைக்கவும் டெண்டர் நிபந்தனைகளில் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். அதன்படி, JICA திட்டங்களுக்கு ‘டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்’ பலன்கள் கிடைப்பது குறித்து அனைத்து முன் தகுதி பெற்ற ஏலதாரர்களுக்கும் தெரிவிக்கும் வகையில் இணைப்பு எண் 4 (Addendum-4) வழங்கப்பட்டது. மேலும், சமமான டெண்டர் மதிப்பீட்டை எளிதாக்க ஏல சமர்ப்பிப்பில் உள்ள வரிக் கூறுகளின் முழு விவரங்களைக் கோரி, கூடுதல்-4A (Addendum – 4A) வெளியிடப்பட்டது. ஏலத்தின் மதிப்பீட்டிற்கு, ஏலதாரருக்கு சாதகமாக சுங்க வரி சேர்க்கப்பட்டது என்ற குற்றச்சாட்டிற்கு மாறாக, அடிப்படை சுங்க வரி பரிசீலிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் இந்த சேர்க்கையில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.

நிதி ஏலத்திற்குப் பிறகு கூடுதல் ஆவணங்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இது தவறானது மற்றும் இரண்டு சேர்க்கைகளும் டெண்டர்

சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதிக்கு குறைந்தபட்சம் பத்து நாட்களுக்கு முன் வழங்கப்பட்டன. அனைத்து ஏலதாரர்களையும் சம பீடத்தில் வைத்து ஏலத்தை

நியாயப்படுத்தியது மற்றும் ஏலதாரர்களை உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்ய ஊக்கப்படுத்தியது.

3. டெண்டரின் முடிவு:

முன் தகுதி பெற்ற நான்கு ஏலதாரர்களும் தங்கள் ஏலத்தை சமர்ப்பித்தனர். M/s Bombardier, Germany ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்ப அளவுகோலைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டார், தொழில்நுட்ப ரீதியாக தகுதி பெறவில்லை. தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்ற ஏலதாரர்கள் பின்வருமாறு,

1) Alstom Transport SA, France மற்றும் Alstom Projects India Ltd

2) CAF ஸ்பெயின்- மிஸ்துபிஷி கூட்டமைப்பு

3) BEML-Hyundai Rotem Consortium

மேற்கூறிய மூன்று நிறுவனங்களின் நிதி ஏலங்கள் 5 ஜூலை 2010 அன்று திறக்கப்பட்டன. மூன்று தகுதி பெற்ற ஏலதாரர்களில், இரண்டு பேர் கூடுதல் 4A இல் திருத்தப்பட்ட விலை அட்டவணையின்படி மேற்கோள் காட்டியுள்ளனர். ஆனால் மூன்றாவது, CAF ஸ்பெயின்-மிஸ்துபிஷி கூட்டமைப்பு அவ்வாறு செய்யவில்லை, இது ஒரு கடுமையான மீறலாகும். எனவே ஏல நிபந்தனைகளின்படி அதன் ஏலம் பதிலளிக்கவில்லை என நிராகரிக்கப்பட்டது. எனவே, Alstom Transport SA, France மற்றும் Alstom Projects India Ltd ஆனது ஏலச் செயல்முறையின்படி L1 ஏலத்தில் இருந்தது, CAF ஸ்பெயின்-மிஸ்துபிஷி கூட்டமைப்பு L1-ஆக ஒப்பந்ததில் இல்லை. ஏலம் 2.8.2010 அன்று வழங்கப்பட்டது. ஒப்பந்த ஆவணங்கள், சேர்க்கைகள் மற்றும் இறுதித் தேர்வு முதல் டெண்டர் செயல்முறையின் ஒவ்வொரு கட்டமும், இந்திய அரசாங்கத்தின் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுச் செயலாளர் தலைமையிலான CMRL வாரியத்துடன் கூடுதலாக JICA ஆல் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுவது பொருத்தமானது. அதன்படி, ரோலிங் ஸ்டாக் ஆர்டர் பிரான்சின் அல்ஸ்டாம் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. ஆல்ஸ்டாம் முதல் 9 ரயில்களை (36 பெட்டிகள்) பிரேசிலின் சாவ் பாலோவில் உள்ள தொழிற்சாலையில் இருந்து வழங்கியது, மேலும் அவர்கள் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சிட்டியில் ஒரு புதிய உள்ளூர் உற்பத்தித் தொழிற்சாலையை நிறுவி, மீதமுள்ள ரயில்களை வழங்கினர்.

4. CMRL இல் சேமிப்பு மற்றும் பிற நன்மைகள் சேர்க்கையின் (Addendum) காரணமாக:

Deemed Exports நன்மைகளை வழங்குவதற்காக சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் செலவைக் குறைத்தது. மெட்ரோ இரயில்களுக்கான ஏலங்கள்

அழைக்கப்பட்ட நேரத்தில், ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்ரோ பெட்டியின் விலை சுமார் ரூ. 10 கோடி. அந்த நேரத்தில் பெங்களூர் மெட்ரோவும் ஒரு மெட்ரோ பெட்டிக்கு சுமார் ரூ.10 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. இந்திய அரசின் ‘டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்’ பலன்கள் அறிவிப்பின் காரணமாக, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் ஒரு மெட்ரோ பெட்டிக்கு சுமார் 8.57 கோடிக்கு மெட்ரோ இரயில்களை வாங்க முடிந்தது. இதன் மூலம் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்திற்கு சுமார் ரூ.250 கோடி சேமிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கூடுதலாக, Alstom நிறுவிய புதிய வசதி காரணமாக ரோலிங் பங்குக்கான உள்ளூர் உற்பத்தி வசதிகள் மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது. இது அதிக போட்டியை

ஏற்படுத்தியுள்ளது மற்றும் முந்தைய CMRL கொள்முதலுடன் ஒப்பிடுகையில், மெட்ரோ இரயில்கள் குறைந்த விலையில் இந்தியாவில் முழுமையாக

தயாரிக்கப்பட்டது. எனவே, டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சலுகைகளை வழங்குவதன் மூலம் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிறுவனங்கள்/கார்ப்பரேஷனுக்கான பங்குச் செலவில் பெரும் சேமிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகும்.

5. ஒப்பந்தம் எடுத்தவர் மீதான தண்டனை நடவடிக்கைகள் மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துடனான தொடர்பு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஏலதாரர் ஆல்ஸ்டாம், சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் உள்ளிட்ட அரசின் திட்டங்களை ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் பெற லஞ்சம் கொடுத்ததற்காக பல்வேறு நாடுகளில் அபராத நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. ஒப்பந்தம் எடுத்தவர் இத்தகைய தகாத நடத்தைக்காக தண்டனை நடவடிக்கைகளை எதிர்கொண்டார் என்பது உண்மைதான் என்றாலும், CMRLல் கொள்முதலுடன் அவற்றை இணைப்பது முற்றிலும் தவறானது மற்றும் தீங்கிழைக்கும் செயல். இது சம்பந்தமாக, பின்வரும் உண்மைகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

a) வெளிநாட்டு லஞ்சக் குற்றச்சாட்டுகளைத் தீர்ப்பதற்கு அல்ஸ்டாம் $772 மில்லியன் செலுத்த ஒப்புக்கொண்ட அமெரிக்க வழக்கில், லஞ்சக் குற்றச்சாட்டுகள் இந்தோனேசியா, எகிப்து, சவுதி அரேபியா, பஹாமாஸ் மற்றும் தைவான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள திட்டங்கள் தொடர்பானவை என்று அமெரிக்க நீதித்துறையின் உத்தரவு தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. இந்தியாவில் எந்த திட்டமும் அந்த வரிசையில் சிக்கவில்லை.

b) யுனைடெட் கிங்டமில் உள்ள மற்றொரு வழக்கில், தீவிர மோசடி அலுவலகத்தால் விசாரிக்கப்பட்டது, 2000 மற்றும் 2006 க்கு இடையில் இந்தியா, போலந்து மற்றும் துனிசியாவில் லஞ்சம் வழங்கியதாக உத்தரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் CMRL கூட இல்லை மற்றும் 2007 க்குப் பிறகு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. மேலும், இந்தியாவில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவம் டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தால் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. கூறப்படும் ஷெல் நிறுவனங்களான Indo European Ventures Pte Ltd மற்றும் Global King Technology Ltd ஆகியவையும் UK SFO ஆல் டெல்லி மெட்ரோ திட்டத்தில் மட்டுமே ஈடுபட்டுள்ளன, இதற்கும் CMRL ஆல் செய்யப்பட்ட எந்தக் கொள்முதல்க்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.

c) CMRL இன் கொள்முதல்கள் அத்தகைய விசாரணைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட முகமைகள் CMRL ஐ அணுகியிருக்கும். ஆனால் இது தொடர்பாக எந்த நிறுவனத்திடமிருந்தும் இது போன்ற தகவல் இல்லை. எனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஏலதாரர் Alstom மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தண்டனை நடவடிக்கைகளுக்கும், CMRL இன் கொள்முதல் செய்வதற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.

6. முடிவு: CMRL ஆல் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்முதல் நியாயமான மற்றும் வலுவான கொள்முதல் நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. இது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள், தேவையற்ற சலுகைகள், வெளிநாட்டு வழக்குகளில் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் ஷெல் நிறுவனங்களுடனான தொடர்பு ஆகியவை தவறானவை, எனவே அவை முற்றிலும் மறுக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.