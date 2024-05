பிரபல மல்யுத்த வீரர் ஜான் கிளிங்கர் காலமானார்

Wir verabschieden uns von "Bad Bones" John Klinger.



John Klinger war über ein Jahrzehnt einer der prägenden Wrestler bei wXw. Er hat alle großen Titel bei wXw errungen und sowohl 16 Carat Gold als auch Shortcut to the Top gewonnen. In seinen knapp 450 Matches im wXw-Ring hat er… pic.twitter.com/ISBZfbjJax