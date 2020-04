உயிர் அச்சத்தால் ஒளிந்துகொண்ட மக்களால் மூச்சுவிடுகிறது இயற்கை

கரோனா நோய்த் தொற்றின் மூர்க்கமான தாக்குதலால் ஒருபுறம் திணறிக்கொண்டிருந்தாலும் மறுபுறம் பெரும்பேறாக உலகின் பல பகுதிகளில் இந்த பூமிப் பந்து தன் இயல்பு நிலை என்னவெனக் காணத் தொடங்கியிருக்கிறது.

கரோனா மீதான பேரச்சம், மக்கள் வீட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள். தொழிற்சாலைகள் மூடிக்கிடக்கின்றன. ஒட்டுமொத்தமாக சுற்றுலா முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. ஊர்விட்டு ஊர், நாடு விட்டு நாடு யாருமே செல்வதில்லை. கொண்டாட்டங்கள் இல்லை. எனவே, சுற்றுச்சூழலுக்குப் பெருங்கேடு இல்லை!

வழக்கம்போல வாகனங்கள் ஓடாததால் உலகம் முழுவதுமே கரியமில வாயுவின் வெளியேற்றம் வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது. திரும்பிய பக்கமெல்லாம் அமைதி, அமைதி, அமைதி.

மிக அதிகளவில் உயிரிழப்புகளைச் சந்தித்த இத்தாலியை நோக்கி டால்பின்கள் மீண்டும் வந்திருக்கின்றன. வெனிஸ் நகரின் கால்வாய்கள் தெளிந்திருக்கின்றன. சீனாவின் வான்வெளி மிகத் தெளிவாக இருக்கிறது.

