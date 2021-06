கரோனா பணியில் இருக்கும் மருத்துவர், செவிலியருக்கு ஒருநாள் உணவு செலவு ரூ.460 -ஆக நிர்ணயம்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

கரோனா பணியில் இருக்கும் மருத்துவர், செவிலியருக்கு ஒருநாள் உணவு செலவு ரூ.460 -ஆக நிர்ணயம்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

By DIN | Published on : 10th June 2021 10:48 AM | அ+அ அ- | |