தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மூன்றாவது நாளாக புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.74,320-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னை: சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மூன்றாவது நாளாக புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.74,320-க்கு விற்பனையாகிறது.

அதன்படி, தங்கத்தின் விலை கடந்த இரண்டு நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.1,240 குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் தங்கம் விலை திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.75,000-க்கு விற்பனையான நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில், மூன்றாவது நாளாக புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.9,290-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.74,320-க்கும் விற்பனையாகிறது. இதன் மூலம் தங்கத்தின் விலை மூன்று நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.1,240 குறைந்துள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.126-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.26 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold prices in Chennai fell by Rs. 40 for 8 grams for the third day on Wednesday, selling at Rs. 74,320.

தங்கம் விலை குறைவு
வெள்ளி விலை நிலவரம்

