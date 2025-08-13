தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மூன்றாவது நாளாக புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.74,320-க்கு விற்பனையாகிறது.
அதன்படி, தங்கத்தின் விலை கடந்த இரண்டு நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.1,240 குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.75,000-க்கு விற்பனையான நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், மூன்றாவது நாளாக புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.9,290-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.74,320-க்கும் விற்பனையாகிறது. இதன் மூலம் தங்கத்தின் விலை மூன்று நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.1,240 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.126-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.26 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
