தங்கம் விலை குறைந்தது: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.440 குறைந்து ரூ.73,440-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னை: சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.440 குறைந்து ரூ.73,440-க்கு விற்பனையாகிறது.

ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே சென்னையில் தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி பவுன் ரூ.75 ஆயிரத்தை தாண்டியது. 8 ஆம் தேதி பவுன் ரூ.75,760 என புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது.

அதன் பின்னர் தொடர்ந்து தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. திங்கள்கிழமை பவுன் ரூ.74,200-க்கு விற்பனையான நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.9,235-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.73,880-க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில், புதன்கிழமை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ரூ.9,180-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.440 குறைந்து ரூ.73,440-க்கும் விற்பனையாகிறது.

அதேபோல, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.125-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ.1,000 குறைந்து ரூ.1.25 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of gold jewelry in Chennai fell by Rs. 440 per sovereign on Wednesday to sell at Rs. 73,440.

தங்கம் விலை குறைவு
வெள்ளி விலை குறைவு

