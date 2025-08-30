தற்போதைய செய்திகள்

அதிபர் ட்ரம்ப் விதித்துள்ள வரிகள் சட்டவிரோதமானவை: அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் விதிக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான வரிகள் சட்டவிரோதமானவை என்று வெள்ளிக்கிழமை தீர்ப்பு வழங்கிய அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் டிரம்ப் பயன்படுத்திய சட்டத்தைப் போல வரிகளை விதிக்க அதிபருக்கு சர்வதேச அவசர பொருளாதார அதிகாரச் சட்டம் அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை. தனது அதிகாரத்தை மீறி ட்ரம்ப் நிர்வாகம் வரிகளை விதித்துள்ளதாக நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மேல்முறையீட்டு நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடுத்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அதிபர் ட்ரம்ப், நாடுகள் மீது விதிக்கப்பட்ட அனைத்து வரிகளும் நடைமுறையில் இருக்கும் என்று உறுதிப்படுத்தினார்.

"வரி விதிப்பு குறித்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மிகவும் பாரபட்சமானது, தவறானது. ஆனால் இறுதியில் அமெரிக்கா வெற்றி பெறும் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும்.

மேலும், இந்த வரிகள் நீக்கப்பட்டால் அது நாட்டிற்கு ஒரு பெரும் பேரழிவாக இருக்கும். அது நம்மை நிதி ரீதியாக பலவீனப்படுத்தும், நாம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்," என்று கூறிய டிரம்ப், அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் உதவியுடன் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்துப் போராடுவேன் என கூறியுள்ளார்.

