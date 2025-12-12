தற்போதைய செய்திகள்

அசுர வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை!: கலக்கத்தில் மக்கள்!!

வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.98,400-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னை: வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக தங்கம் விலை அசுர வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.98,000-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் தங்கம் விலை டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.240 உயா்ந்து ரூ.96,240-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.20 உயா்ந்து ரூ.12,050-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.160 உயா்ந்து ரூ.96,400-க்கும் விற்பனையானது.

அசுர வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம்

இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை அசுர வேகத்தில் உயர்ந்து தங்கம் விலை மீண்டும் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.200 உயா்ந்து ரூ.12,250-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.98,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

ஒரே நாளில் அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்துள்ளது நகைப்பிரியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி

தொழிற்சாலை பயன்பாட்டில் வெள்ளியின் தேவை தொடா்ந்து அதிகரித்து வருவதால், வெள்ளி விலை தொடா்ந்து உயா்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், புதன்கிழமை ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.8,000 உயா்ந்து ரூ.2.07 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 உயா்ந்து ரூ.209-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,000 உயா்ந்து ரூ.2.09 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வெள்ளி இன்று ஒரே நாளில் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. அதன்படி, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.6 உயா்ந்து ரூ.215-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.6,000 உயா்ந்து ரூ.2.15 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.11.5 கோடி தங்கம் பறிமுதல்: விமானப் பணியாளா்கள் 2 போ் கைது

தங்கம் விலை உயர்வு
வெள்ளி விலை உயர்வு
புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விலை

