மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு சனிக்கிழமை காலை குறைந்துள்ளது தொடர்பாக...
மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணைகோப்புப் படம்
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு சனிக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 963 கனஅடியிலிருந்து வினாடிக்கு 836 கனஅடியாக சற்று குறைந்துள்ளது.

மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 11,000 கன அடியாக வீதமும், கிழக்கு-மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 400 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 108.16 அடியிலிருந்து 107.49 அடியாக சரிந்துள்ளது.

நீர் இருப்பு 74.89 டிஎம்சியாக உள்ளது.

மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணை நிலவரம்
நீர் இருப்பு
நீர்வரத்து குறைந்தது

