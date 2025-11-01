ஆன்மிக அரசாகவே இந்த அரசு செயல்படுகிறது: தருமபுரம் ஆதீனம் பேட்டி

ஆன்மிக அரசாகவே இந்த அரசு செயல்படுகிறது என்றும், மாதந்தோறும் முகூர்த்த நாளில் குடமுழுக்கு நடத்தி வருகிறது. மாதம் தோறும் ஏதாவது ஒரு விழாவில் முதல்வரை கொண்டு வந்துவிடுகிறார் அமைச்சர் சேகர் பாபு என தருமபுரம் ஆதீனம் தெரிவித்தார்.
மாமன்னன் இராஜராஜ சோழனின் 1,040 சதய விழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இரண்டாம் நாளான சனிக்கிழை (நவ.1) கோயில் ஓதுவார்களுக்கு புத்தாடை வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தேவார திருமுறைகள் மீட்ட ராஜராஜ சோழனை போற்றும் வகையில் யானை மீது திருமுறைகள் வைத்து திருமுறை வீதி உலா ராஜ வீதிகளில் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான ஓதுவார்கள் திருமுறைகளை பாடி வந்தனர்.
அதிகாரச்சி என்று பெண் அதிகாரிகளை நியமித்தது இராஜராஜ சோழன்
அதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தருமபுரம் 27 ஆவது ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரியார், உலகில் முதல்முறையாக பெண் அதிகாரிகளை அதிகாரிச்சி என்று பணிகளில் நியமித்தது ராஜராஜ சோழன் தான்.
அதேபோல் இந்த அரசும் தஞ்சை மாவட்டத்திற்கு பெண் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமித்தது கூடுதல் சிறப்பு.
ராஜராஜ சோழன் போட்ட வித்து
நாடு முழுவதும் இன்று சைவம் போற்றப்படுகிறது என்றால் அதற்கு ராஜராஜ சோழன் போட்ட வித்துதான் காரணம்.
ஆன்மிக அரசாகவே இந்த அரசு செயல்படுகிறது
இந்த அரசு ஆன்மிக அரசாகவே செயல்படுகிறது. மாதந்தோறும் முகூர்த்த நாளில் குடமுழுக்கு நடத்தி வருகிறது. மாதம் தோறும் ஏதாவது ஒரு விழாவில் முதல்வரை கொண்டு வந்துவிடுகிறார் அமைச்சர் சேகர் பாபு.
இந்த அரசு செம்மையான பக்தி நெறியில் தழைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என தருமபுரம் ஆதீனம் கூறினார்.
