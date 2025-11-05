மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து சரிவு!

தற்போதைய செய்திகள்

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து புதன்கிழமை காலை (நவ.5) வினாடிக்கு 118.31 அடியிலிருந்து 117.63 கன அடியாக சரிந்தது.
காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 6,083 கன அடியிலிருந்து 6,401 கன அடியாக சற்று அதிகரித்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 89.74 டிஎம்சியாக உள்ளது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 18,000 கன அடி வீதமும், கிழக்கு- மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 400 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

