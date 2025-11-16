புது தில்லி: செங்கோட்டை காா் வெடிப்பு நடந்த இடத்திற்கு அருகே இடிபாடுகளில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட 3 தோட்டாக்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. அவற்றில் இரண்டு தோட்டாக்கள் குறித்து பாதுகாப்பு அமைப்புகள் விசாரித்து வருதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
நவம்பா் 10 ஆம் தேதி செங்கோட்டை அருகே காா் வெடித்து சிதறியது. இந்தச் சபவத்தில் 13 போ் உயிரிழந்தனா் 24 போ் காயமடைந்தனா். எரிந்த ஹூண்டாய் ஐ 20 காருக்கு அருகில் வெற்று ஷெல் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படாத இரண்டு தோட்டாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
இது ஆதாரங்களின்படி, 9 மிமீ தோட்டாக்கள் பொதுவாக சிறப்புப் பிரிவுகள் அல்லது தனிநபர்களுக்கு வெளிப்படையான அனுமதியுடன் வழங்கப்படுகின்றன.
தோட்டாக்கள் எப்படி அந்த இடத்திற்கு வந்தது என்ற முழு விஷயத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்து வருகிறோம். ஆனால் அவற்றைச் சுடுவதற்கான எந்த ஆயுதமும் இல்லை. சம்பவ இடத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட வெடிப்பொருள்களை சோதனையிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது, ஆனால் அதில் எதுவும் காணப்படவில்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் உமர் நபி ஃபரிதாபாத்திலிருந்து புறப்பட்டு, ஹரியாணாவில் உள்ள நூஹ் நகருக்குச் சென்று, தில்லியில் தேநீா் அருந்திய நேரத்திலிருந்து குண்டுவெடிப்புக்கு வழிவகுத்த முழு வழித்தடத்தையும் மீண்டும் உருவாக்க பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தயாராகி வருவதாக கூறினார்.
50-க்கும் மேற்பட்ட கேமராக்களில் இருந்து அழைப்பு பதிவுகள், கோபுர இருப்பிடங்கள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை அதிகாரிகள் ஒன்றாக இணைத்து வருகின்றனா்.
யாராவது அவரைச் சந்தித்தாா்களா, அவரைப் பின்தொடா்ந்தாா்களா அல்லது அவருக்கு உதவி செய்தாா்களா என்பதைக் கண்டறிய, ஒவ்வொரு சோதனைச் சாவடியையும் கடந்து, அனைத்து வாகன நிறுத்துமிட உள்ளீடுகளையும், என்.சி.ஆரில் உமா் கழித்த மணி நேரங்களைப் புரிந்துகொள்ள அனைத்தையும் பாா்வையிட்டு இணைப்பது மிகவும் முக்கியம் என தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், ஆய்வின் கோணங்கள் தொடா்ந்து விரிவடைந்து வருகின்றன. கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவர்கள் முசம்மில் மற்றும் ஷாஹீன் சட்டவிரோத வழிகள் மூலம் நிதி பெற்றிருக்கலாம் என்று பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வலுவான ஹவாலா தடயங்களை ஆராய்ந்து வருகிறது.
ஆரம்பகட்ட ஆய்வில், வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த கையாளுபவர்களிடமிருந்து வந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் சுமார் ரூ.20 லட்சம் பரிவர்த்தனைகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
ரசாயனங்கள் மற்றும் தளவாடங்களை வாங்குவதற்காக இந்த தொகை மூவருக்கும் அனுப்பப்பட்டதா என்பதை புலனாய்வாளர்கள் சரிபார்க்கின்றனர். இதுவரை மீட்கப்பட்ட சான்றுகள் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட நிதி இணைப்பை சுட்டிக்காட்டுகின்றன, உரம் வாங்குவதற்காக சுமார் ரூ.3 லட்சம் செலவிடப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
வெடிகுண்டை தயாரிக்க ட்ரையாசிட்டோன் ட்ரைபராக்சைடு (டிஏடிபி) பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று நிபுணா்கள் சந்தேகிக்கின்றனர். 'சாத்தானின் தாய்' என்ற புனைப்பெயா் கொண்ட டிஏடிபி மிகவும் நிலையற்றது, அதிா்ச்சி, வெப்பம், உராய்வு மற்றும் மின்னியல் வெளியேற்றத்திற்கு மிகவும் உணா்திறன் கொண்டது. வெடிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட அனைத்து கூறுகளும், அதன் வெடிக்கும் திறனை கணிசமாக பெருக்கிய அம்மோனியம் நைட்ரேட் உள்ளிட்ட ஒரு கலவை, லென்ஸின் கீழ் உள்ளன.
ஹரியாணாவின் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள அல்-ஃபலாஹ் பல்கலைக்கழகத்துடன் தொடா்புடைய நபா்களின் ஈடுபாடு குறித்து பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தொடா்ந்து ஆய்வு செய்து வருகின்றன. பாதுகாப்பு முகமைகளின் குழுக்கள் நாள்தோறும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று வருகைப் பதிவுகள், ஊழியா்களின் பதிவுகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவா்களுடன் தொடர்பில் இருந்த நபா்களின் நடமாட்டங்களை சரிபாா்த்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அந்த பயங்கரநாத குழுவுடன் தொடர்புடைய ஒரு பெண் மருத்துவர் விசாரணைக்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், உமர், முசம்மில் மற்றும் ஷாஹீன் ஆகியோருடன் தொடர்பில் இருந்ததாக அறியப்பட்ட பலர் வளாகத்தில் இருந்து காணாமல் போனதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வெடிப்புக்கு வழிவகுத்த முந்தைய மணிநேரங்களில் உமரின் காருக்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டஜன் கணக்கான வாகனங்களை கண்டுபிடிப்பதே விசாரணையின் பெரும்பகுதியாகும்.
அந்த 3 மணி நேரத்தின் போது சுனேஹ்ரி மசூதி வாகன நிறுத்துமிடத்திற்குள் நுழையும் ஒவ்வொரு வாகனத்தின் விரிவான பதிவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பதிவு விவரங்கள், நுழைவு-வெளியேறும் நேரங்கள், ஓட்டுநா் அடையாளங்கள் மற்றும் வாகன உரிமையாளா் விவரங்கள் ஆகியவை பதிவில் அடங்கும்.
உமர் காரில் இருந்து இறங்குவதையோ, ஒருவரைச் சந்திப்பதையோ அல்லது மற்றொரு நபர் வாகனத்தை அணுக அனுமதிப்பதையோ யாராவது கவனித்தார்களா என்பதைத் தீர்மானிக்க ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களிடம் புலனாய்வு நிபுணர்கள் விசாரித்து வருகின்றனர் என்றாா் அவா்.
இதற்கிடையில், பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையம் மற்றும் தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சிலின் எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, தில்லி காவல்துறை ஹரியாணாவின் அல்-ஃபலாஹ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எதிராக சந்தேகத்திற்கிடமான அங்கீகார உரிமைகோரல்களுடன் தொடர்புடைய மோசடி மற்றும் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல், கார் வெடிப்பின் பின்னணியில் உள்ள பெரிய வலையமைப்பை விசாரிக்க குற்றவியல் சதி தொடர்பான பிரிவுகளின் கீழ் என இரண்டு தனித்தனி வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது.
ரசாயன கொள்முதல், நிதி பரிவர்த்தனைகள், மறைவிடங்கள் மற்றும் சந்தேக நபர்களின் நடமாட்டம் குறித்த நுண்ணறிவுகளைப் பெற தில்லி, ஹரியாணா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
