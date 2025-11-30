எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தில் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து பலி

ஈரோடு: கோபிசெட்டிபாளையத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தில் அதிமுக தொண்டர் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து பலியானார்.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் - கோபி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத் திடலில், அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறகிறது.
இந்த நிலையில், பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக தொண்டர் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து பலியானார்.
பிரசாரம் நடைபெறும் இடத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வருவதற்கு முன்பாக, அங்கு வந்து காத்திருந்த கொண்டையம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக தொண்டர் அர்ஜூனன்(43) மயங்கி விழுந்தார்.
இதையடுத்து அவரை ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும்போது வழியிலே உயிரிழந்தார்.
