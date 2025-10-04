தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: பவுனுக்கு ரூ.400 உயர்வு

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.87,600-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை வியாழக்கிழமை ஒரு நாளில் காலை குறைந்தும், மாலை பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து கிராம் ரூ.10,950-க்கும், பவுன் ரூ.87,600-க்கும் விற்பனையானது.
அதேபோல் வெள்ளி விலையும் கிராமத்து ரூ.3 உயா்ந்து ரூ.164-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3,000 உயா்ந்து ரூ.1.64 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளிக்கிழமையும் தங்கம் விலை காலை, மாலை என இருமுறை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.10,900-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.87,200-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், சென்னையில் தங்கம் விலை சனிக்கிழமை (அக்.4) பவுனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.87,600-க்கு விற்பனையாகிறது. கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.10,950-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேபோல், வெள்ளி விலையும் சனிக்கிழமை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3,000 உயர்ந்து ரூ.1.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
