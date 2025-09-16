தற்போதைய செய்திகள்
றெக்க றெக்க பாடல்!
பைசன் படத்தின் 2வது பாடலான றெக்க றெக்க பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் பைசன். இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் பைசன் படத்தின் 2வது பாடலான றெக்க றெக்க பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.