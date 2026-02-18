யுடியூப் சேவை முடங்கியது: பயனர்கள் அவதி!

உலகம் முழுவதும் யுடியூப் சேவை புதன்கிழமை தடைப்பட்டுள்ளதால் பயனர்கள் அவதியடைந்துள்ளனர்.
உலகம் முழுவதும் யுடியூப் சேவை புதன்கிழமை(பிப்.18) தடைப்பட்டுள்ளதால் அரைமணி நேரத்திற்கு மேலாக பயனர்கள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
முகப்பு பக்கத்தை திறந்ததும் ஏதோ தவறு நடந்துள்ளது (Something Went Wrong) என திரையில் தெரிவதால் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக பயனர்கள் விடியோ எதையும் பார்க்க முடியாமல் குழப்பமடைந்துள்ளனர். கடந்த 1 மணி நேரமாக(காலை 6.29 முதல்) இந்த பாதிப்பு தொடர்ந்து வருகிறது என 2,40,707 பேர் புகார் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், பிரச்னையை ஒப்புக்கொண்டுள்ள யுடியூப் நிறுவனம், பிரச்னையை சரிசெய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.
மீண்டும் செயல்பாட்டு வந்த யுடியூப்
அரைமணி நேர பாதிப்புக்கு பின்னர் மீண்டும் யுடியூர் செயல்பாட்டு வந்துள்ளதாக பயனர்கள் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
