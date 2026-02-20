தங்கம் - வெள்ளி விலை குறைவு: எவ்வளவு?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்தது.
தங்கம் விலை இந்த வாரத்தில் கடந்த மூன்று நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.2,640 குறைந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.2,160 உயா்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 16,000-க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.10 உயா்ந்து ரூ.270-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.10,000 உயா்ந்து ரூ.2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்தது
இந்த நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்தது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.14,420-க்கும் பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 15,360-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.270-க்கும், கிலோ ரூ.2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
